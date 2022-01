Salernitana, Danilo Iervolino è il nuovo proprietario: ecco il piano per salvare il club

Fuochi d’artificio alle 23.59: 8 minuti prima arriva nella Pec di Via Allegri la comunicazione dell’offerta. A pochi secondi dalla mezzanotte la risposta della Figc, che inizia il 2022 entusiasta: “Finalmente qualcosa è andato bene per la città di Salerno”, fanno sapere dalla Federazione in mattinata. La Salernitana è salva e resta in Serie A. Danilo Iervolino, 43 anni, originario di Palma Campania, in provincia di Napoli, è il nuovo proprietario del club granata: "Farò di tutto per salvare il club, punterò sui giovani e la crescita del club". A lui il compito di guidare la società dopo la gestione decennale Lotito-Mezzaroma.

Salernitana, il piano per salvare il club

"In dieci giorni la Salernitana potrà cambiare proprietà", aveva detto dopo l’ultimo Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gravina. Ha avuto ragione perché alle 23.51 di ieri sera, i trustee impegnati in questi mesi a gestire il passaggio di proprietà del club campano, hanno comunicato alla federcalcio l’avvenuta accettazione della proposta vincolante che, nella mattinata dell’ultimo giorno del 2021, l’imprenditore napoletano aveva inviato a Melior e Widar Trust.

Iervolino è stato il fondatore e presidente dell’Università Telematica Pegaso, a settembre aveva ceduto il restante 50% delle sue quote al Fondo Cvc. Due giorni fa il nuovo proprietario della Salernitana ha acquisito il 51% d Bfc Media, gruppo attivo nel settore dell’informazione. Con l’avvenuta accettazione della proposta formulata da Iervolino, la Federcalcio concederà quarantacinque giorni di proroga per definire l’operazione. Danilo Iervolino è a Pescasseroli in vacanza. Ha appreso sulla neve di essere diventato il nuovo patron della Salernitana. L’offerta è stata di 10-13 milioni, più 25 milioni per la gestione. Già versarti 500mila euro come caparra, il restante 95% verrà versato mediante assegni circolari in una decina di giorni.

"Farò di tutto – dice a TuttoSalernitana – per tentare di salvare la Salernitana in A. In ogni mio progetto ho sempre messo grande entusiasmo ed accadrà anche in questo progetto calcistico. Sono innamorato di Salerno, voglio costruire un rapporto osmotico con la città. Ho costruito un rapporto fraterno a Salerno con l’avvocato Lello Ciccone, mio grande amico. Punterò sui giovani e sulla crescita del club". Con lui ci sarà un socio di minoranza la cui identità però resta top secret. Lunedì l'annuncio ufficiale, si attenderà poi la prima conferenza stampa del nuovo presidente della Salernitana per conoscere i pani tecnici del futuro immediato.