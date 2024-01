Lazio-Roma, Curva Nord chiusa per cori razzisti. Tre giornate di squalifica a Mancini e due ad Azmoun

Che le sanzioni ci sarebbero state era scontato, si aspettava solo di conoscere l'dentità dei provvedimenti decisi dal Giudice Sportivo per i disordini di Lazio-Roma. Il derby di Coppa Italia, vinto 1-0 dai biancocelesti grazie al gol di Zaccagni su rigore, si era dimostrato acceso sin dai minuti antecedenti al fischio d'inizio.

Durante la gara, poi, ci hanno pensato i giocatori in campo a scaldare gli animi, con i minuti finali che hanno visto ben tre espulsi. Mancini si è visto addirittura sventolare in faccia il cartellino rosso dopo il triplice fischio. Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni.

Lazio-Roma, finale infuocato con Pedro, Azmoun e Mancini espulsi: cosa è successo

Roma, Mancini e Azmoun squalificati

Dal referto si può vedere come la Roma sia stata multata di ben 15.000 euro per il lancio di fumogeni, petardi e bengala dei propri tifosi. Prima dell'inizio della partita, infatti, i giallorossi hanno risposto alle schermaglie dei biancocelsti, con lo scambio che è avvenuto tra Distinti Sud e Tribuna Tevere. Ammenda di €10.000 per Mancini, che è stato squalificato per tre giornate dopo aver insultato l'aribtro e invitato i compagni a non stringergli la mano a fine partita. Azmoun, invece, dovrà saltare due partite per aver colpito Rovella a gioco fermo.

Lazio, Curva Nord chiusa per una partita

Non è andata meglio alla Lazio che dovrà disputare la prossima partita senza il sostegno della Curva Nord. La decisione di chiudere i settori è arrivata in seguito al comportamento dei tifosi biancocelesti che, come si legge dal referto del Giudice Sportivo, hanno rivolto insulti razzisti verso Lukaku. Il lancio di bengala, fumogeni e petardi ai tifosi romanisti, oltre che a quello della bottiglia di birra piena che ha colpito Bove sulla nuca costerà alla società ben 50.000 euro. Infine, Pedro salterà solo una partita per somma di ammonizioni.