Roma-Cremonese in Coppa Italia: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Il nuovo anno porta con sé subito il calcio italiano nelle case degli italiani con la Coppa Italia ad infiammare subito queste prime serate di gennaio. Il Milan apre la settimana contro il Cagliari, mentre la Roma segue sfidando la Cremonese negli Ottavi di finale della competizione nazionale.

I giallorossi hanno voglia di riscattarsi dopo la sconfitta con la Juventus arrivata a causa dell'unico gol subito di Rabiot. Coda e compagni, invece, hanno perso martedì 26 contro il Palermo 3-2 e hanno permesso ai rosanero di agganciarli in classifica.

Roma, il Capodanno dei giocatori giallorossi. Dybala: «Sarà un 2024 di trionfi»

Probabili formazioni Roma-Cremonese

Mourinho dovrebbe optare per un turnover massiccio in vista della sfida contro l'Atalanta, una parita molto importante per la Roma che potrebbe fare punti in un big match. La partita, poi, è fondamentale per chiudere al meglio il girone d'andata in vista della corsa al quarto posto. La Cremonese nel fine settimana ha una partita sulla carta più semplice, dato che affronta il Cosenza 14°, e potrebbe tentare il colpo grosso allo Stadio Olimpico.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Azmoun, Lukaku. All. Mourinho.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Okerere. All. Stroppa.

Dove vederla e orario

La partita di Coppa Italia tra Roma e Cremonese va in scena mercoledì 3 gennaio allo Stadio Olimpico, alle ore 21.00. Tutti i tifosi delle due squadre e gli appassionati del calcio italiano potranno seguire la gara valida per gli Ottavi di finale in diretta tv su Canale 5. Inoltre, l'evento sarà disponibile anche in streaming grazie a Mediaset Infinity.

C'è la Lazio ai quarti

A differenza di altre parti del tabellone di Coppa Italia, si conosce già la squadra che sfiderà la vincente di Roma-Cremonese. Al prossimo turno c'è la Lazio con cui i giallorossi giocherebbero un derby molto interessante anche alla luce degli ultimi incroci proprio tra le due squadre nella competizone.

Roma-Cremonese, i precedenti

In Coppa Italia c'è un solo precedente per Roma-Cremonese e non è positivo per i giallorossi. Proprio nella stagione 2022/2023, Pellegrini e compagni sono stati sconfitti dai grigiorossi ed eliminati dalla competizione. In quell'occasione, andata in scena il 1° febbraio 2023, i lombardi hanno vinto 2-1 grazie alla rete di Dessers e all'autogol di Celik a cui ha provato ad opporsi Belotti.