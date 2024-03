Roma-Brighton in Europa League: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi si affrontano oggi allo Stadio Olimpcio in Roma-Brighton, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. I due tecnici sono grandi amici e hanno studiato insieme le filosofie di calcio di Guardiola, per dare un'impronta precisa al proprio calcio.

L'allenatore degli inglesi, ex Sassuolo e Shakhtar, ora è alla guida dei biancoblù e il destino ha voluto che le strade tra i due si incrociassero. «De Zerbi è un genio», così ha detto De Rossi qualche giorno fa, dopo il sorteggio di Nyon.

