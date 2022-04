Radu, la papera in Bologna-Inter che rischia di costare lo scudetto. Esce dal campo in lacrime consolato dai compagni

Harakiri Inter: al Dall'Ara spreca l'occasione che può costare lo scudetto, con quattro giornate ancora da giocare. Nella notte in cui il club campione d'Italia sognava il sorpasso sul Milan, arriva la disfatta che non ti aspetti: colpa di una papera di Radu, il secondo portiere chiamato a sostituire all'ultimo Handanovic. Su rimessa laterale liscia il rinvio, regalando il più facile dei gol vittoria a Sansone. A fine gara il portiere lascia il campo in lacrime, consolato dai compagni.