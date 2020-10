Vince il Psg, Florenzi segna ancora: in rete anche Mbappè e Sarabia Video

Ancora in gol Alessandro Florenzi. L'ex capitano della Roma ha trovato la via della porta per la seconda volta consecutiva con la maglia del PSG firmando il momentaneo 2-0. Dopo un eurogol contro l'Amiens, è arrivata anche la marcatura con il Nimes in Ligue 1 (vittoria per 4-1 del club di Tuchel). Un colpo di testa che ha spedito in rete una conclusione aerea di Sarabia che già aveva superato il portiere ed era direzionata in rete.

Florenzi: «Giù le mani da Immobile, su di lui critiche assurde»

Florenzi, l'eurogol festeggiato con Neymar e la nonna

Florenzi, gol spettacolare con la maglia del Psg

Per il Psg doppietta di Mbappè e gol Sarabia

Alessandro Florenzi ci ha preso gusto 👏

Secondo gol consecutivo con la maglia del PSG ⚽️#Ligue1 #DAZN pic.twitter.com/Zxrt6RMInE — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 16, 2020

Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre, 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA