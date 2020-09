Portogallo, stadi parzialmente aperti per le gare della Nazionale

La Federcalcio portoghese è pronta ad autorizzare un limitato e graduale rientro degli spettatori agli stadi in occasione delle amichevoli della Nazionale lusitana contro la Spagna del 7 ottobre a Lisbona (5% della capienza dello stadio Alvalade che può contenere fino a quasi 50.000 persone), e poi per il match con la Svezia una settimana più tardi, 10% della capacità dell'impianto. Al termine di queste due partite la Federazione redigerà un verbale che sarà sottoposto alle autorità sanitarie «in vista di un'eventuale autorizzazione del pubblico durante le partite di campionato» ripreso a porte chiuse. La Lega portoghese ha anche annunciato che la partita di campionato Santa Clara-Gil Vicente in programma sabato alle Azzorre si giocherà davanti a circa 1.000 spettatori, un nuovo test per una riapertura generale. Ultimo aggiornamento: 14:13

