Portanova e la «violenza sessuale di gruppo»: il pm chiede 6 anni per il calciatore del Genoa

Sei anni per violenza sessuale. Il pm Nicola Marini ha chiesto una condanna a 6 anni per il calciatore del Genoa, Manolo Portanova (22 anni). L'imputato ha scelto di andare a processo con rito abbreviato, davanti al gup di Siena.

Il 22enne è imputato per violenza sessuale di gruppo ai danni di una coetanea. Il grave episodio sarebbe avvenuto a Siena nel maggio 2021. Questo è quanto trapelato dall'udienza l'udienza è tuttora in corso. Stessa pena chiesta per l'altro giovane imputato, anche lui processato con rito abbreviato. Un terzo indagato ha scelto invece di proseguire l'udienza preliminare. C'è anche un quarto indagato, minorenne all'epoca dei fatti contestati, dell'inchiesta. Di quest'ultimo si occupa la procura dei minorenni di Firenze.

