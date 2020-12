Stampa spagnola: clamoroso Piqué, si candida a presidente del Barcellona

Gerard Piqué presidente del Barcellona. È l'indiscrezione lanciata stamattina dal Mundo Deportivo, secondo il quale il difensore blaugrana, complice l'infortunio al ginocchio destro che non gli dà garanzie per il futuro, avrebbe deciso di fare il grande passo. Presentandosi alle elezioni per la presidenza della società.

Piqué non avrebbe voglia di operarsi e in più è convinto che con Araujo e con l'arrivo di Eric Garcia, il Barça abbia già trovato i suoi sostituti. Da qui l'aspirazione a diventare presidente nel periodo più difficile della storia recente. Il difensore - riporta il quotidiano spagnolo - ha già chiesto al club 65 mila schede per ottenere le firme che raccoglierà nei prossimi giorni presso gli uffici del Camp Nou. E in più ha parlato con Carles Tusquets (il presidente ad interim dopo le dimissioni di Bartomeu) di un cambiamento nel regolamento, che non permette al momento ai giocatori in rosa di diventare presidenti.

Messi: «Volevo andare via, Bartomeu mi ha tradito. Futuro? Decido a fine stagione»

Dopo la sconfitta per 8-2 nella semifinale dell'ultima Champions League, contro il Bayern Monaco, Piqué si è offerto di lasciare il club per dare un segnale forte di discontinuità. Koeman l'ha convinto a restare, ma ora il centrale crede di dover cambiare ruolo. Tra i candidati c'è anche Joan Laporte, che è stato il suo presidente per due anni. Ma Piqué ritiene di avere carisma e credibilità per avere la meglio.

Il difensore già negli ultimi anni si è dimostrato un buon manager e uomo d'affari: è uno degli organizzatori della Coppa Davis, ha aiutato il club nel contratto con Rakuten ed è uno degli amici più intimi di Mark Zuckerberg, il founder di Facebook. Tra le idee per il nuovo Barça ci sarebbe quella di portare il torneo di tennis al nuovo Palau Bralugrana o trasformare il Camp Nou in un palco per i concerti delle più grandi star della musica mondiale. E poi c'è la storia love story con Shakira, con cui avrebbe in mente di girare una sit-com di famiglia in stile Kardashian.

