Ultimo aggiornamento: 23:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSIGLI 7Ibrahimovic è scatenato, ma è bravo quando devia in angolo un colpo di testa dello svedese. Reattivo nella ripresa.MULDUR 4.5Contro lo svedese è un disastro. Sostituito all’intervallo.MARLON 5Tiene in gioco Zlatan in occasione del raddoppio rossonero.PELUSO 5Un suo errore bruttissimo spiana la strada al Milan al gol del vantaggio.ROGERIO 6Si fa sorprendere anche lui in occasione del primo assist di Calhanoglu, ma non si arrende mai.LOCATELLI 6.5Uno dei migliori. Tiene bene il campo.BOURABIA 4Colleziona cartellini come mai nessuno in serie A. Lascia in 10 il Sassuolo dopo un fallo su Rebic.BERARDI 6Prima mezz’ora vivace, ma nella linea della trequarti predica nel deserto.RASPADORI 5.5Si fa vedere con una conclusione sopra la traversa.HARASLIN 5Ci si aspettava qualcosa di più da lui. Avrà il tempo di rifarsi.CAPUTO 6.5Gol numero 19, solo due su rigore. Meglio di così?KYRIAKOPOULOS 6A sinistra copre di più.MAGNANELLI 6Mette in campo la sua esperienza.BOGA 5.5Con il Sassuolo in 10 ha meno spazio per tirare fuori la sua velocità.DE ZERBI 5.5Seconda sconfitta del Sassuolo da quando il campionato è ripartito.G. DONNARUMMA 6Sempre attento quando deve dire la sua. Festeggia con la fascia di capitano la presenza numero 200 con la maglia del Milan.CONTI ngSi fa male dopo 10’. Viene sostituito da Calabria.KJAER 6.5Governa la difesa con autorità, anche quando resta senza il suo compagno di reparto, Romagnoli.ROMAGNOLI 6Dopo Conti, si ferma anche lui per un problema al polpaccio destro.THEO HERNANDEZ 6Meno motorino del solito. Ammonito, salterà la gara di San Siro contro l’Atalanta.KESSIE 6.5Recupera palla e avvia l’azione del vantaggio rossonero.BENNACER 6Molta quantitàSAELEMAEKERS 5.5È l’unico che affonda meno nella difesa del Sassuolo.CALHANOGLU 7Due assist pregevoli. Il Milan ormai non può fare più a meno di lui.REBIC 6.5Aiuta molto in fase difensiva e con il suo taglio facilita il raddoppio di Zlatan.IBRAHIMOVIC 8Primi gol su azione da quando è ripartito il campionato. Siamo sicuro che il Milan potrà fare a meno di lui?CALABRIA 6.5Anche lui è un altro di quei giocatori recuperati da Pioli.GABBIA 6Deve sostituire Romagnoli e cerca di farlo con personalità.LAXALT 6Deve stare attento alle sovrapposizioni del Sassuolo.PIOLI 8L’ennesimo capolavoro post lockdown. Compiuto nella serata delle indiscrezioni del rinnovo di Ralf Rangnick con il Lipsia.