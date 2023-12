Newcastle-Milan 1-2, Chukwueze nel finale regala l'Europa League ai rossoneri

Il Milan dimostra carattere e ribalta il Newcastle, vincendo 2-1 al St.

James Park e sfatando il tabù inglese. Paese nel quale contro una squadra d’Oltremanica aveva vinto soltanto una volta nella sua ultracentenaria storia (nel 2005, 1-0 al Manchester United con gol di Crespo). È un successo, però, che aumenta i rimpianti del Diavolo, costretto a retrocedere in Europa League visto il pari del Psg (che passa come secondo) a Dortmund. Inizialmente i rossoneri non riescono mai a graffiare la difesa avversaria. Il Newcastle è aggressivo, va in pressing e non lascia spazi ai rossoneri.

Tanto che Tomori dopo appena 4’ sfiora una goffa autorete e Trippier 120 secondi dopo manda alto su punizione. Il Diavolo fa fatica. Rischia ancora quando Joelinton sfonda a sinistra, ed è Tomori a salvare sulla linea, e spreca un’ottima palla gol con Rafael Leao, che prova con un tiro a giro, ma colpisce malissimo il pallone. Poi al 33’ arriva il gol di Joelinton. Sembra l’inizio della fine. Invece, nella ripresa il Milan si sveglia all’improvviso con il pareggio di Pulisic. Il finale è incandescente. Prima Maignan salva su Isak, deviando la sua conclusione sulla traversa, poi a 11’ dalla fine Rafael Leao centra il palo davanti a Dubravka. Entrano Okafor e Chukwueze ed è proprio il nigeriano a ribaltare il Newcastle, regalando l’Europa League ai rossoneri.