Napoli-Spezia in diretta LIVE alle ore 20:45, le probabili formazioni

Il Napoli deve giocare come se non fosse mai uscito da San Siro, ha detto in conferenza stampa Luciano Spalletti. In pratica, quindi, deve continuare a metterci grinta, cattiveria e deve vincere, soprattutto, nonostante le defezioni, l'ultima quella del capitano Lorenzo Insigne positivo al Covid. L'avversario non è dei più ostici, ma non è neanche il più malleabile. E quindi, per cena, poco prima di Natale, ecco servita la partita contro lo Spezia di Thiago Motta, con tanto di probabili formazioni.

Napoli-Spezia, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Maggiore, Bastoni; Strelec, Manaj, Gyasi. All. T. Motta