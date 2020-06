Lamborghini con fiocco rosso sotto casa: regalo di compleanno top per Insigne

Una Lamborghini Huracan Evo nera avvolta da un enorme fiocco rosso. E’ stata questa la sorpresa ricevuta venerdì da Lorenzo Insigne per il suo 29esimo compleanno. Il bolide gli è stato fatto recapitare all’esterno della casa di Posillipo, dove il capitano del Napoli abita assieme alla famiglia. Un regalo importante (il valore è di oltre 206mila euro) della moglie Jenny che conferma la passione di Insigne per le super car (ha anche una Ferrari).

LEGGI ANCHE--> Cristiano Ronaldo, festa e regalo a sorpresa per i suoi 35 anni. Che cosa c'è nel “pacchetto”

La foto è diventata virale sui social e naturalmente ha diviso i tifosi. C’è chi ha criticato la scelta di mostrare un regalo così costoso in un momento delicato del Paese dovuto all’emergenza Covid, altri – invece – hanno ricordato l’impegno di Insigne nella lotta al Coronavirus per la sua donazione di 100mila euro all’ospedale Cotugno di Napoli. Lo scatto, a dire il vero, non è stato pubblicato da Insigne sui suoi canali social. L'attaccante azzurro ha festeggiato il compleanno con i suoi familiari e sta lavorando sodo per farsi trovare pronto sabato sera nel match in programma al San Paolo contro l’Inter che vale la finale di Coppa Italia. Il capitano ha anche cambiato procuratore (ha lasciato Raiola) e ha cominciato a parlare con il Napoli per il rinnovo del contratto.

Ultimo aggiornamento: 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA