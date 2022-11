Il Napoli non si ferma più: 2-0 all'Empoli e decima vittoria consecutiva in campionato

Il Napoli non si ferma più e colleziona la decima vittoria consecutiva. Gli azzurri ci mettono più di un’ora a piegare la resistenza dell’Empoli, ma poi festeggiano. Sono decisivi i cambi di Spalletti: Lozano segna il rigore del vantaggio ed è imprendibile a destra, Zielinski migliora la manovra e poi chiude i conti. Bene anche Elmas. Il successo è l’ennesima conferma della maturità del gruppo azzurro, capace di aspettare il momento giusto per mettere alle corde un avversario organizzato ma inferiore tecnicamente.

LE NOVITA’ DI SPALLETTI

Spalletti cambia cinque uomini rispetto a Bergamo: dentro Ostigard, Rui, Ndombele, Politano e Raspadori. Zanetti inserisce Bajrami dietro Satriano disegnando un 4-3-2-1 molto attento. Baldanzi si occupa di Lobotka che ha poco spazio. Il Napoli fatica ad alzare il ritmo. Ndombele e Anguissa portano troppo palla e la manovra azzurra diventa prevedibile. Politano e Raspadori hanno pochi guizzi e lo stesso Osimhen finisce per essere troppo solo contro la difesa dell’Empoli. I toscani sono molto chiusi e concedono pochissimo al Napoli che fatica nella manovra offensiva. Vicario di fatto vive un primo tempo senza ansie: facile sia la parata su Di Lorenzo al 21’ che su Raspadori al 38’. Il Napoli fa una sola accelerazione al 45’: bella combinazione Ndombele-Raspadori, conclusione immediata dell’attaccante che manca di precisione.

CI PENSA LOZANO

Gli azzurri provano a ripartire accelerando la manovra. Raspadori gioca più vicino ad Osimhen e lascia spazio a Mario Rui: lo schema funziona al 7’, Jack trova all’indietro Anguissa che calcia alto da buona posizione. L’Empoli perde qualche riferimento e il Napoli ha più spazio. Le prime mosse le fa Zanetti: cambia il centravanti (Lammers) e rinforza la mediana (Akpro). Osimhen prova ad aggiustare la mira di testa sulla punizione di Raspadori. Spalletti non è soddisfatto e fa una triplice sostituzione al 20’: tocca ad Elmas, Lozano e Zielinski. Escono Raspadori, Politano e Ndombele. Il Napoli cambia passo e trova il vantaggio al 23’: il merito è di Osimhen. Sfrutta l’errore di Marin, ruba palla e poi viene atterrato in area. Pairetto non ha dubbi e concede il rigore. Lozano trasforma dagli undici metri nonostante la deviazione di Vicario. L’Empoli accusa il colpo e resta in dieci per l’espulsione di Luperto per doppia ammonizione. Il Napoli spinge: Ismajli salva sulla linea il colpo di testa di Osimhen. Ci pensa allora Zielinski a raddoppiare al 43’: l’azione di Lozano sulla destra è decisiva, il polacco tocca in area e firma il 2-0. La decima è servita.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Rui; Anguissa, Lobotka (45’ st Demme), Ndombele (19’ st Zielinski); Politano (19’ st Lozano), Osimhen (45’ st Simeone), Raspadori (19’ st Elmas). In panchina: Marfella, Idasiak, Jesus, Olivera, Zerbin, Zedadka, Zanoli, Gaetano. All. Spalletti.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (14’ st Akpa), Marin (40’ st Ekong), Bandinelli (28’ st Grassi); Baldanzi (28’ st Henderson), Bajrami; Satriano (14’ st Lammers). In panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Ebuehi, Cambiaghi, Guarino. All. Zanetti.

ARBITRO: Pairetto

RETI: 24’ st Lozano rig, 43’ st Zielinski

NOTE: espulso Luperto al 29’ per doppia ammonizione. Ammoniti Bandinelli, Satriano, Ostigard, Parisi, Henderson. Angoli 5-0. Recupero 0’ st, 4’ st.