Napoli-Atalanta 0-0 Diretta Lozano sfiora il vantaggio azzurro

Il Napoli è alla ricerca di tre punti per continuare a cullare velleità di scudetto. Ha vinto le prime due partite disputate, in casa del Parma per 0-2 e con un rotondo 6-0 contro il Genoa.

Poi l’ultima sfida si sarebbe dovuta disputare in casa della Juventus. Ma per le note questioni riguardanti il covid e i mancati permessi dell’Asl è stato tutto rimandato.

L’Atalanta, invece, guida la Serie A con il massimo punteggio. A quota nove, conn 13 reti fatte e 5 subite, ha il migliore attaccatto della categoria. Le vittorie sono state contro il Torino in trasferta (2-4), contro la Lazio all’Olimpico (1-4) e in casa contro il Cagliari (5-2).

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Depaoli, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

