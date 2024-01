Mourinho, l'addio alla Roma in un post commovente: «Sudore, sangue, lacrime, eternità». E spunta il like di De Rossi

Ha aspettato un giorno intero. Ha aspettato che quasi tutti i suoi uomini lo salutassero sui social: stasera è toccato a Bove, Pellegrini, Mancini e anche Boer. Alla fine è arrivato anche il saluto di Mourinho. Sempre tramite social, com’è giusto che sia adesso, visto che ormai le notizie viaggiano in questo modo. E allora lo Special One ha piazzato un reel sul suo profilo ufficiale Instagram (a cui anche De Rossi ha messo "like": "Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amarezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità”. Queste le parole ad accompagnare un breve video che secondo Mourinho sono le immagini che meglio rappresentano la sua storia dentro la Capitale, iniziata due anni e mezzo fa e chiusa questa mattina con l’annuncio dell’esonero, improvviso, e l’approdo di De Rossi. Stavolta nessuna polemica, nessun attacco a uomini o società. Nessun attacco alla Fifa e ai paletti del FPF.

Niente di tutto questo. Forse ci sarà tempo più avanti per parlarne.