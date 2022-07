Mourinho, tifoso portoghese della Roma fa la proposta di matrimonio alla fidanzata davanti al tecnico: il video diventa virale

Ci mancava solo la proposta di matrimonio. José Mourinho ha accolto sul campo dello stadio di Albufeira dove la Roma è in ritiro una coppia di tifosi che, inizialmente voleva solo uno scatto ricordo con lo Special One. Tutto sembrava finito dopo che i tre si erano messi in posa, ma il ragazzo ha immediatamente fermato tutti. Ha poi detto all’allenatore di aspettare, si messo in ginocchio e davanti agli occhi increduli di José ha chiesto la mano di quella che presto diventerà sua moglie.

Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho 👩‍❤️‍💋‍👨#ASRoma pic.twitter.com/KZuVdlpHIB — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2022

Il video è stato pubblicato sugli account social della società e in pochi minuti è diventato virale: «Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho», la didascalia allegata al filmato. Un gesto d’amore compiuto davanti a colui che in Portogallo è un vero e proprio idolo. Una proposta che resterà nella storia della coppia. La Roma è arrivata al suo penultimo giorno di ritiro in Algarve, domani disputerà l’ultima amichevole contro il Nizza e al termine volerà direttamente a Roma.