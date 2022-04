Mourinho omaggia Maradona: visita al murale del Pibe de Oro ai Quartieri Spagnoli

Lo Special One omaggia il Pibe de Oro. Intorno alle 18.30 del pomeriggio di Pasqua José Mourinho si è recato nei Quartieri Spagnoli di Napoli per visitare il murales dedicato a Diego Armando Maradona. Un monumento della città partenopea che il tecnico ha voluto guardare dal vivo portando un mazzo di fiori da posare sul posto. Con lui anche il preparatore dei portieri Nuno Santos, il video analyst Giovanni Cerra, il team manager Valerio Cardini e la sicurezza giallorossa che li ha scortati proprio sotto il murale dell’attaccante argentino morto il 25 novembre del 2020.

Mou nel posare i fiori ha fatto il segno della croce e poi è rientrato in albergo. I tifosi presenti gli hanno chiesto di posare per scattare dei selfie e poi gli hanno dedicato un lungo applauso. Domani la Roma affronterà il Napoli alle 19, i giallorossi sono partiti dalla stazione Termini in treno nel primo pomeriggio e alloggeranno in hotel fino a un paio d’ore prima del fischio d’inizio.