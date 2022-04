Mino Raiola, malattia, l'intervento a gennaio e il lungo ricovero al San Raffaele di Milano

La malattia di Mino Raiola rimane avvolta dal mistero. Nell'annuncio della morte dato su twitter dalla famiglia, non c'è nessuna menzione contro quale patologia l'ex procuratore stesse lottando. Solo un «ha combattuto fino alla fine». E poi: «Ci mancherà per sempre, il suo progetto di rendere il mondo del calcio un mondo migliore per i calciatori sarà portato avanti con la stessa passione. Ringraziamo di cuore coloro che ci sono stati vicini e chiediamo a tutti di rispettare la privacy di familiari e amici in questo momento di grande dolore». Quello che era stato definito il "re" dei procuratori italiani ha perso la vita oggi. Secondo quanto riportato da Forbes, nel 2020 era il quarto agente di calciatori nel mondo con un fatturato di quasi 85 milioni di dollari. Aveva 54 anni.

Mino Raiola, la malattia

Lo scorso 12 gennaio Raiola era stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano per una malattia polmonare, non legata al Covid. «Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia - le parole dell'agente attraverso i suoi profili social -. Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento d’urgenza». Poi però la Bild, pochi giorni dopo, annunciò di un ricovero in terapia intensiva con un quadro clinico molto complicato e aggravatosi. Ma l'ufficio stampa di Raiola aveva prontamente smentito la notizia. Tra le indiscrezioni sulla malattia, anche la possibilità che stesse lottando contro un tumore.

Mino Raiola, il super procuratore dei big del calcio

Il "re" de procuratori

Da Pavel Nedved e Zlatan Ibrahimovic agli attuali Haaland, Donnarumma, Pogba, Verratti, Mkhitaryan e De Ligt. Recentemente proprio il trasferimento del portiere Donnarumma a parametro zero dal Milan al Psg lo aveva messo nel mirino delle critiche. All'anagrafe Carmine Raiola, originario di Angri e nato a Nocera Inferiore, la sua famiglia poco dopo la sua nascita si trasferì in Olanda ad Haarlem. Il padre, allora meccanico, aprì con successo un'attività di ristorazione, in cui il giovane Mino venne impiegato come cameriere. Dopo la maturità classica frequentò per due anni l'università, iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza, poi la svolta nel calcio. Parlava sette lingue: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese e olandese.