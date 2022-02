Diretta Milan-Sampdoria alle 12,30, probabili formazioni e dove vederla in tv

Milan-Sampdoria si sfidano oggi alle 12,30 a San Siro. Dopo il pari di ieri tra Napoli e Inter per i rossoneri la chance per raggiungere il primato in classifica. Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez fresco di rinnovo di contratto ma squalificato e si affida a Calabria per sostituirlo. In attacco conferma per Giroud, reduce dalle due doppiette nel derby prima e in Coppa Italia contro la Lazio poi.

Di fronte i blucerchiati di Marco Giampaolo, ex tecnico del Milan per sette giornate a fine 2019 e ora rientrato a Genova dopo l'esonero di Roberto D'Aversa. Il 4-0 contro il Sassuolo ha ridato entusiasmo alla piazza e l'allenatore toscano punterà ancora sulla vena di Stefano Sensi, neo acquisto del mercato invernale, che agirà alle spalle di Francesco Caputo. Probabile l'esordio a gara in corso per Sebastian Giovinco, tesserato da svincolato dopo l'infortunio subito da Manolo Gabbiadini

Dove vederla in tv e diretta streaming

Milan-Sampdoria delle 12:30 di domenica 13 febbraio allo stadio "San Siro" sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky Sport (canale 251), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport Calcio (canale 202). In streaming l'incontro sarà visibile su Dazn, Timvision, Sky Go e Now. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito del Messaggero.