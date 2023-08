Ekitike, Azmoun, Morata e Lukaku: le big a caccia del colpo last minute, ecco chi può arrivare

A poco più di una settimana dalla fine del calciomercato c’è ancora chi aspetta un attaccante per alzare l'asticella o completare il reparto, la corsa al colpo last minute è già iniziata.

Lazio e Napoli sono tranquille, Immobile sembra tornato ai suoi livelli e il rinnovo di Osimhen ha dato a Garcia una certezza da cui ripartire per la prossima stagione. E anche l’Inter sembra aver sistemato definitivamente la questione offensiva, con il ritorno di Sanchez: con Thuram e Arnautovic l’attacco è completato, anche se il peso specifico della coppia Lukaku-Dzeko era ben diverso.

Il Milan è ancora alla ricerca di un centravanti, ma non ha affondato il colpo. Piace sempre Ekitike del Psg, ancora in piedi i discorsi con il Porto per Taremi, ma la valutazione è piuttosto alta, intorno ai 30 milioni. Situazione più complessa per la Juventus, che potrebbe rimanere esattamente così com’è ma anche stravolgere completamente l’attacco. Con due potenziali uscite importanti, Vlahovic e Kean. La prima è legata a doppio filo all’operazione Lukaku, anche se al momento la pista con il Chelsea appare più fredda che mai. Mentre in caso di offerta da oltre 30 milioni il sacrificato potrebbe essere il classe 2000 Kean, il Fulham ci sta facendo un pensierino, in caso di addio al suo posto potrebbe rientrare Morata, alla terza avventura in maglia Juve. In standby il trasferimento di Berardi, nonostante l'accordo con il giocatore.

La Roma è a un passo dalla chiusura per Azmoun, nelle scorse settimane sondato anche dalla Juve, mentre la Fiorentina ha cambiato volto con Nzola e Beltran, un potenziale “crack” sulle orme di Batistuta. La sfortuna si è accanito sull’Atalanta; El Bilal Touré che nei piani della società nerazzurra doveva sostituire Hojlund, è già out per un infortunio piuttosto serio, c’è Scamacca, ma è stata bloccata l’uscita di Zapata mentre Muriel rimane sul mercato ed è nel mirino del Monza, proprio come Colombo