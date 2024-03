Milan, Pioli sfida lo Slavia Praga: «Le indagini? Abbiamo piena fiducia nel nostro club»

Il Milan vola a Praga per sfidare lo Slavia e difendere il 4-2 dell’andata. Ma le ultime 24 ore del club di via Aldo Rossi sono state piuttosto turbolente: «Attorno a noi abbiamo visto serenità, tanta serenità. Ci siamo concentrati sul campo per affrontare al meglio la partita. E abbiamo piena fiducia nel nostro club», ha detto Stefano Pioli.

E sulla gara il tecnico rossonero ha aggiunto: «Non c’è il rischio di sottovalutare il match.

Abbiamo un discreto vantaggio con una prestazione di determinazione e qualità. Loro sono abituati ad attaccare tanto, con intensità, ma questo vuol dire provare a trovare più spazi». Il Milan punta a giocare bene e dare continuità al successo ottenuto in campionato contro l’Empoli. Sono pochi i dubbi di formazione. In difesa ci sarà Tomori e rientrano, rispetto alla gara di campionato, Rafael Leao e Giroud: «Quando hai tanti giocatori forti, le scelte sono facili ma hai anche un piano B che può correggere quello che hai scelto all’inizio. Ho scelto la formazione questa mattina durante la rifinitura in base alle posizioni e a cosa vogliamo fare in campo domani sera», ha concluso Pioli.