Milan, il Chelsea punta Leao e i tifosi temono una maxi offerta. Il possibile scenario

Il pericolo arriva dai top club europei. Se per settimane l'Inter ha temuto gli assalti di Psg, Chelsea e Manchester United per Skriniar e Dumfries, il Milan è sull'attenti per la cascata di denaro che gli potrebbe essere proposta dal Chelsea per Rafael Leao. Il portoghese ha un contratto in scadenza nel 2024 e una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. In via Aldo Rossi sono pronti a intavolare una trattativa per il rinnovo del contratto, nonostante rischi di essere un'impresa ardua dialogare con Jorge Mendes, il potente procuratore del rossonero. Sta di fatto che i Blues non avrebbero problemi ad arrivare a quota 120 milioni di euro, dopo essere arrivati a 85 per Fofana del Leicester. Ma se l'ex squadra di Claudio Ranieri ha avuto la forza economica per dire di no, cosa potrebbe accadere al Milan in caso di maxi offerta per Rafael Leao a ormai pochissimi giorni dalla chiusura del mercato.

Il timore di un'offerta irrinunciabile

Rafael Leao è il profilo giusto per il gioco di Thomas Tuchel, che non prevede un centravanti e dove le punte devono muoversi tanto e creare gioco. In via Aldo Rossi fanno sapere che non sono mai arrivate offerte ufficiali da nessun top club europeo per il numero 17, grande protagonista della cavalcata scudetto. Il Milan, al momento, non ha esigenze e voglia di venderlo. Anche perché è impossibile trovare un sostituto a fine agosto ed è un giocatore importante. In ballo, da ricordare, ci sono i 16,5 milioni di euro che il lusitano deve allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del contratto e il 15% per la rivendita che finirebbe al Lilla. Il Chelsea, e non solo in Inghilterra, è abituato alle spese folli. E il timore dei tifosi rossoneri è che questi 120 milioni possano arrivare davvero. Perché un conto è dire «No, grazie» davanti a un'ipotesi, un altro davanti a una cifra così alta. Ma per mettere da parte le paure, manca solo una lunga, lunghissima settimana.