Milan steso dal Borussia Dortmund a San Siro (1-3): ora gli ottavi di Champions sono davvero lontani

Alla vigilia del match Stefano Pioli aveva chiesto alla sua squadra di avere la stessa fame e la stessa voglia di vincere di Jannik Sinner (grande tifoso rossonero e presente a San Siro), ma il Milan non ricalca le gesta del tennista azzurro e crolla contro il Borussia Dortmund: a San Siro termina 1-3 per i tedeschi.

Milan-Dortmund, la partita

Un ko che compromette quasi definitivamente il cammino dei rossoneri in Champions.

Una mazzata terribile per gli uomini di Pioli. E pensare il Diavolo ha subito l’occasione di passare in vantaggio: al 5’ l’arbitro Kovacs concede un rigore per un fallo di mano di Schlotterbeck su un tiro di Chukwueze. Ma Giroud tradisce gli 80mila di San Siro facendosi ipnotizzare da Kobel. I rossoneri accusano il colpo: Calabria fa fallo in area su Bynoe-Gittens e anche questa volta è rigore. Reus non sbaglia e firma lo 0-1.

Il Diavolo non sembra trovare le giuste misure, rischia parecchio sulle ripartenze tedesche, fino al lampo di Chuwkueze che sul finire del primo tempo si trasforma in Rafael Leao, salta due uomini e pareggia i conti. Ma nella ripresa la musica non cambia con il Diavolo che cerca disperatamente il raddoppio, ma in maniera troppo confusionaria, si scopre troppo e subisce il gol del 2-1 da parte di Bynoe-Gittens che finalizza una bellissima azione corale dei gialloneri e poi il terzo gol degli ospiti con Adeyemi che trafigge un non impeccabile Maignan. Nel finale palo di Jovic e traversa di Fullkrug.