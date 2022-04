Milan, Berlusconi: «Oggi incontro decisivo per il club. Se la trattativa con i cinesi non va in porto, nuovo ciclo italiano con Brocchi»

«Oggi abbiamo un incontro decisivo con i dirigenti Fininvest che potrebbe essere decisivo» per le sorti del Milan. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di Radio radio. Berlusconi confessa di essere «preoccupato» che la negoziazione« per la cessione «vada troppo per le lunghe». Ci sono «grandi società cinesi che hanno manifestato l'intenzione di partecipare nella proprietà del Milan. Si stanno confrontando per vedere quale percentuale attribuirsi. Un fatto che non dipende da noi. Poi voglio mettere in chiaro -ribadisce l'ex premier- che chi si sostituirà a me si impegni formalmente a fare ogni anno gli investimenti necessari per riportare il Milan ad essere protagonista in Italia, in Europa e nel mondo. Quindi non è soltanto il fatto che riguarda l'acquisto, ma il fatto che ci sia la sicurezza che questi signori vogliano fare del Milan un grande protagonista del calcio mondiale».



ALTERNATIVA ITALIANA

Gli eventuali acquirenti cinesi mi hanno offerto di rimanere alla presidenza per tre anni, ma se queste negoziazioni non dovessero andare nella direzione che noi auspichiamo vadano, bisogna ripartire da capo, con un Milan che chieda ai suoi tifosi di avere pazienza, ricominci per un nuovo ciclo partendo da giocatori italiani e giovani, che abbiano una grande fame di vittoria. Ho sentito nomi molto ambiziosi, io ho molta stima di Brocchi che è persona seria e capace e se dovessimo procedere con la seconda ipotesi e cioè un Milan di giovani sarebbe Brocchi quello prescelto»