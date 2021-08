Messi, addio Barcellona, ora è ufficiale: è finita la storia d'amore. Dove andrà?

Dopo ventuno anni, la storia d'amore tra il Barcellona e Lionel Messi è arrivata al capolinea. I segnali si erano già visti lo scorso anno, quando il campione voleva prendere bagagli e bagaglini e andare via. Poi ha deciso di rimanere, ma in tutta la stagione non si è trovato modo di mettere nero su bianco il nuovo contratto, e ora tac: il comunicato dei blaugrana: «Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non sarà possibile formalizzare a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento del campionato spagnolo). Di fronte a questa situazione, Lionel Messi non rimarrà legato all'FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che alla fine i desideri sia del giocatore che del club non possano essere esauditi. Il Barça ringrazia il giocatore per il suo contributo all'espansione dell'istituzione e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale», si legge nella nota.

