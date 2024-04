Mattia Giani, morto il calciatore di 26 anni: aveva avuto un malore in campo. Sugli spalti famiglia sotto choc. Il cordoglio dell'Empoli: che dolore

È morto all'ospedale di Careggi il calciatore 26enne che ieri aveva accusato un malore sul campo dello stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze) durante la gara del campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino. Lo scrive il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, in un post su Fb. Il ragazzo, Mattia Giani, originario di Ponte a Egola (Pisa), si è sentito male durante la partita di calcio.

Cosa è successo

Giani è stato colpito da un arresto cardiaco durante una partita del campionato di Eccellenza contro il Lanciotto e si è accasciato a terra perdendo i sensi. Soccorso da sanitari del 118, giunti sul posto successivamente, è stato portato al policlinico fiorentino.

Il malore in campo

Il malore domenica pomeriggio, intorno alle 15:15, al campo comunale Ballerini di Campi Bisenzio, durante i primi minuti di gioco. Dopo un'azione nell'area avversaria, Giani si è improvvisamente accasciato, portandosi una mano al petto. Subito è stata chiara la gravità della situazione e un giocatore avversario ha immediatamente dato l'allarme. Dagli spalti sono scesi anche i genitori di Mattia, che stavano assistendo alla partita e si sono precipitati in campo. La partita è stata immediatamente sospesa.

I soccorsi

Tempestivi i primi soccorsi da parte dei membri della squadra avversaria, massaggiatori e volontari che hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare prima dell'arrivo dell'ambulanza, che non è stato immediato. Fortunatamente, un defibrillatore esterno era disponibile presso lo stadio, permettendo interventi cruciali nei primi momenti dopo il collasso. Trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, Giani è rimasto in terapia intensiva. Ha avuto un arresto cardiaco seguito da un attacco epilettico. Il giovane è morto dopo diverse ore.

L'apprensione

Al pronto soccorso si sono radunati l'allenatore Nico Scardigli, i compagni di squadra, i dirigenti e un grande numero di familiari e amici, tutti uniti nella speranza e nella preghiera per la sua ripresa. L'allenatore Scardigli ha descritto il malore come «improvviso e drammatico», tanto che inizialmente si pensava a un problema muscolare meno grave.

Chi è Mattia Giani

Mattia Giani ha nella sua carriera esperienze in squadre come Empoli, Pisa Primavera e Grosseto. La sua attuale squadra, il Castelfiorentino United, e la comunità sportiva tutta, sono ora in attesa di notizie. Il 26enne, originario di Ponte a Egola, si è accasciato a terra al quindicesimo minuto del primo tempo. Giocava come attaccante. Era cresciuto nelle giovanili dell'Empoli e poi in quelle del Pisa. Nella sua carriera calcistica ha indossato la maglia di Grosseto, Real Querceta e Tuttocuoio giocando anche in serie D. Ha un fratello, Elia Giani, che gioca in Serie C nel Legnano. Il Castelfiorentino United ha deciso di sospendere tutte le attività di allenamento delle proprie squadre. Messaggio di cordoglio anche dal Pisa calcio, che si stringe intorno alla famiglia.

IL CORDOGLIO DELL'EMPOLI

Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, il Direttore Sportivo Pietro Accardi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono «il proprio cordoglio» per la prematura e improvvisa scomparsa di Mattia Giani, cresciuto nel nostro settore giovanile e vice campione d’Italia Under 17 nel 2015. «Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire – ha dichiarato la Vice Presidente e Amministratore Delegato azzurra Rebecca Corsi -, un calciatore ma soprattutto un ragazzo nel pieno della sua vita, che si stava divertendo su un campo di calcio. Era cresciuto con noi a Monteboro, faceva parte di un gruppo che ci ha regalato tantissime soddisfazioni e oggi siamo a piangere la sua scomparsa. Mando un grandissimo abbraccio ai genitori e a tutta la famiglia in questo momento di dolore». Al fratello Elia, anche lui nostro ex calciatore, e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra in questo momento di grande dolore.