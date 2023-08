Lukaku può partire in prestito, la Roma adesso accelera (il belga non vuole la Juve): la situazione

Il nome di Romelu Lukaku resta una suggestione a Trigoria, ma dopo l’arrivo di Azmoun e le critiche dei tifosi al mercato in entrata della Roma l’operazione potrebbe acquisire contorni più solidi.

In Inghilterra (fonte The Athletic) riportano che il Chelsea potrebbe aprire al prestito con la formula del diritto o obbligo di riscatto. I Blues hanno capito che a sei giorni dalla fine del mercato la possibilità di cederlo a titolo definitivo è praticamente sfumata e quindi stanno cercando l’accordo migliore per cederlo in prestito oneroso.

Chelsea in talks with Roma to send Lukaku on loan after striker dramatically decides he DOES NOT want to move to Juventus. That has forced Chelsea into a rethink over loan option #cfchttps://t.co/0xBsG09K83 — Matt Law (@Matt_Law_DT) August 25, 2023

Inoltre, la Roma sarebbe anche disposta a pagare l’intero ingaggio dell’attaccante di 12 milioni (che scenderebbe con il Decreto crescita) pur di regalarlo a Mourinho. Non solo, il The Telegraph, certifica che i giallorossi sono in trattativa con il Chelsea per chiudere l’accordo. La Juventus non sarebbe una meta gradita al belga ed è per questo che adesso i Blues stanno riconsiderando l’opzione prestito.