40'st Cross di Bruno Peres

39'pt Partita che ormai ha poco da dire. Netto il divario visto questa sera tra le due squadre in campo.

38'st Ultimi due cambi per il tecnico della Lazio, che toglie Immobile e Radu come detto, dentro Muriqi e Hoedt.

36'st Deve fischiare Orsato, Akpa Akpro rimane a terra dopo un contrasto con Smalling. Ma non c'è comunque fallo.

35'st Hoedt è pronto ad entrare in campo, sicuramente al posto di Radu con Acerbi che si allargherà a sinistra nella difesa a tre di Inzaghi.

34'st Lancio in profondità di Cristante per Pedro, che però era anche in fuorigioco. Ci sono i crampi per Radu adesso.

31'st Nonostante la doppietta di Luis Alberto, il migliore in campo è Lazzari. Incredibile la partita dell'esterno di Inzaghi fino al momento.

28'st Roma che ha mollato. Ed è anche nervosa. Fallo inutile di Mkhitaryan su Lazzari.

26'st Doppio cambio per Fonseca dentro Mayoral e Bruno Peres per Mancini e Spinazzola. Intanto ammonito anche Pedro.

24'st Altro cambio per Inzaghi, che toglie Luiz Felipe, ammonito, e mette Patric.

22'st GOL LAZIO: La Lazio triplica con Luis Alberto: conclusione dal limite dell'area imprendibile per Pau Lopez. Troppo spazio per lo spagnolo che può controllare e mirare l'angolo, servito da Akpa Akpro dopo l'ennesima sgroppata di Lazzari a destra.

21'st Primi cambi anche per Inzaghi: fuori Leiva e Caicedo, dentro Escalante e Akpa Akpro. Luis Aberto, così come successo a Parma, agirà alle spalle di Immobile.

19'st Ammonito anche Lucas Leiva. E' il settimo della gara.

18'st Immobile attacca l'enorme spazio che trova alle spalle dei difensori della Roma. E stavolta calcia con il mancino. Pau Lopez attento e decisivo.

16'st Caicedo vicino al tris col rimpallo dentro l'area. Pau Lopez si ritrova il pallone tra le mani. Poi ammonito Luiz Felipe. Partita che si sta incattivendo.

16'st Ammonito anche Smalling: fallo su Milinkovic.

15'st Fonseca cambia gli uomini ma non sistema di gioco. Dentro Cristante per Villar.

14'st Stavolta è pericoloso davvero Milinkovic, che col destro impegna Pau Lopez. Il portiere spagnolo si supera e respinge.

13'st Ci prova Immobile, dalla distanza. Conclusione potente ma che Pau Lopez blocca a terra senza problemi.

11'st I biancocelesti sono tutti compressi nella propria metà campo. I giallorossi sbattono quindi con la difesa laziale. Anche se quella reazione che ha sicuramente chiesto Fonseca ancora non c'è stata.

8'st Orsato ferma il gioco, Immobile travolge Lazzari e i due giocatori della Lazio rimangono a terra. Ci sono le proteste di Fonseca, Orsato lo tranquilliza sul recupero finale.

7'st La Lazio ha ampi spazi. La Roma è in proiezione offensiva con quasi tutti gli effettivi. Ma Luis Alberto in questo caso non riesce a servire Immobile che aveva trovato il varco giusto. Smalling riesce a recuperare.

6'pt Imprecisione nel centrocampo giallorosso, con Pellegrini che non riesce a servire Spinazzola che aveva attaccato bene la profondità.

4'st Ancora Lazzari, straripante a destra, che riesce ad affondare. Poi viene atterrato, palla a Immobile che cerca in mezzo un compagno che non c'è.

3'st Pellegrini si è abbassato al fianco di Veretout, con Pedro che si è posizionato alle spalle di Dzeko. Roma che sta cercando di alzare i ritmi. Ma la Lazio al momento non concede il minimo spazio.

1'st Iniziata la ripresa, Pedro ha preso il posto di Veretout.

Correrà subito ai ripari Fonseca: dal primo minuto della ripresa ci sarà in campo Pedro.

Avanti la Lazio alla fine del primo tempo grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto. Ma fa tutto Lazzari, che prima attacca Ibanez costringendolo all'errore che apre la porta all'attaccante di Inzaghi, e poi serve l'assist dopo una sgroppata incredibile sulla destra per il radoppio dello spagnolo. La Roma, tramortita, non è mai riuscita a rendersi pericolosa dalle parti di Reina. E la truppa di Inzaghi ha messo la partita sui propri binari. Se i giallorossi non alzano il ritmo nel secondo tempo sarà difficile rientrare. Solamente Mkhitaryan ci ha provato, ma la sua conclusione si è persa a lato.

48'pt Finisce qui il primo tempo, nulla di fatto per i giallorossi. Lazio avanti grazie a Immobile e Luis Alberto.

47'pt Ammonito Acerbi, Dzeko se ne stava andando, anzi era riuscito a divincolarsi della marcatura. Fallo tattico e punizione per la Roma.

45'pt Saranno 2 i minuti di recupero nel primo tempo.

43'pt Il pressing della Lazio è uomo su uomo, Luis Alberto va a prendere Veretout se il francese si abbassa a ricevere dai difensori. E allora la Roma è costretta a ricominciare. Anche perché Villar al momento non trova sbocchi. Addirittura Pellegrini, che dovrebbe giocare alle spalle di Dzeko, si fa vedere nella propria metà campo per trovare qualche pallone giocabile.

42'pt La squadra di Fonseca vive un momento difficile. Non riesce il cambio di marcia alla formazione giallorossa. E la Lazio ha vita facile nel difendersi.

39'pt La Roma cerca il gol per riaprire la gara, la Lazio invece attacca in velocità quando riesce a recuperare il pallone e attaccare lo spazio. Fischiato un fuorigioco, assai dubbio, a Immobile.

36'pt Buona iniziativa della Roma, con la palla in profondità per Dzeko che di testa appoggia per Mkhitaryan: l'armeno prova la conclusione al volo che si perde di poco a lato.

35'pt Proteste dei calciatori giallorossi per la mancata ammonizione di Lucas Leiva, che ferma l'avanzata di Mkhitaryan.

33'pt Ammonito Mancini, è il terzo della gara il primo della Roma. Sbaglia lo stop in uscita e nel contrasto stende Luis Alberto. Giallo per gioco pericoloso.

33'pt Impreciso Pellegrini dalla bandierina, infatti riparte la Lazio, che però non sfrutta lo spazio ampio che aveva davanti.

32'pt Angolo per la Lazio, Karsdorp cerca di mettere in mezzo, ma Marusic respinge.

30'pt La Lazio ha messo la gara sui propri binari. Gestione, controllo degli spazi, e attenzione in fase difensiva.

27'st C'è la reazione della Roma, almeno per quanto riguarda il piano della voglia. Dopo il secondo gol della Lazio la squadra di Fonseca ha alzato il ritmo alla ricerca del gol che potrebbe riaprire la partita.

23'pt GOL LAZIO: Raddoppio della Lazio, rete di Luis Alberto. Lazzari si mangia Ibanez, ancora una volta, poi inciampa ma riesce a rialzarsi in fretta ed a servire Luis Alberto, in appoggio. Destro secco in diagonale e nulla da fare per Pau Lopez. Adesso la partita è in discesa per la squadra di Inzaghi.

22'pt Angolo per la Roma.

21'pt C'è a terra Caicedo. Problemi per l'ecuadoriano. Si sta già muovendo Muriqi.

20'pt Secondo giallo: è Radu stavolta che ha abbattuto Villar.

19'pt Lascia andare Orsato in questo avvio di partita. Direzione molto all'inglese dell'arbitro.

18'pt Reina stava per combinarla grossa. Va in uscita alta e poi perde il pallone attaccato senza fallo da Mkhitaryan. Per Orsato è corner. Poi Karsdorp commette fallo in attacco.

15'pt GOL LAZIO: Ciro Immobile porta avanti la Lazio. Si addormenta Ibanez, Lazzari recupera il pallone e il rimpallo premia Ciro. Tutto solo davanti a Pau Lopez non può sbagliare. Biancocelesti avanti.

13'pt Partita bloccata al momento com'era anche prevedibile vista l'alta posta in palio.

12'pt Sulla punizione dalla trequarti, esce Reina e con i pugni respinge il pallone.

12'pt Primo giallo della partita. Milinkovic finisce sul taccuino di Orsato per un intervento su Mkhitaryan, che gli aveva sfilato il pallone.

10'pt Angolo per la Roma: Pellegrini però è impreciso.

8'pt Prima conclusione nello specchio della porta: è della squadra di Inzaghi, che con Immobile arriva dalle parti di Pau Lopez. Conclusione centrale e debole dell'attaccante. Parata semplice del portiere spagnolo.

6'pt Primo angolo della partita a favore della Lazio. Batte Luis Alberto ma Pau Lopez in uscita alta respinge.

5'pt Pericolosa la Lazio con Lazzari, che affonda a destra e pesca Immobile dentro l'area. Poi l'attaccante cerca di servire Caicedo, ma è ancora attenta la difesa giallorossa.

3'pt Prima sortita offensiva della squadra di Inzaghi, che arriva sul fondo con Marusic, cross sul quale Smalling è attento e respinge in tuffo di testa.

2'pt Possesso palla Roma in questi momenti iniziali. Lazio che si copre come al solito per poi cercare la ripartenza veloce. Canovaccio tattico della partita che sembra subito chiaro.

1'pt Si sentono le urla di Inzaghi e Fonseca. Che subito hanno cominicato a dare indicazioni ai propri calciatori.

1'pt Iniziata la partita, primo pallone della Roma.

Squadre in campo, agli ordini di Orsato.

Scambio di maglie in campo tra la Lazio e la Nazionale sacerdoti dopo il gemellaggio siglato in settimana.

Tutto pronto in un Olimpico desolatamente deserto. Lazio e Roma hanno concluso il riscaldamento e sono pronte a scendere in campo per il derby della Capitale.

La Lazio per non perdere il passo Champions. La Roma per agguantare l'Inter al secondo posto in classifica. Il derby della Capitale numero 154 in Serie A (38 vittorie biancocelesti, 60 i pareggi, 54 le affermazioni giallorosse) si giocherà, per la prima volta nella sua storia, a porte chiuse. L'Olimpico deserto farà da cornice ad una gara attesa e che può indirizzare la stagione delle due squadre. Sia in positivo che in negativo. Arbitrerà Orsato, al suo quinto derby. E con lui i giallorossi non hanno mai vinto. Intanto le due tifoserie sono tornate a farsi sentire, sia a Formello che a Trigoria. Formazioni: Inzaghi manda Correa in panchina e schiera Caicedo al fianco di Immobile. Fonseca conferma l'undici titolare visto contro la squadra di Conte. Per la prima volta in questa stagione il tecnico portoghese non cambia nemmeno un elemento e si affida ancora a Villar in mezzo al campo. Pedro parte dalla panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. All.: Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All.: Fonseca.

ARBITRO: Orsato.

