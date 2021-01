Inter-Juve 0-0 diretta live: iniziata la gara a San Siro

1'pt Iniziata la gara a Milano è della Juve il primo possesso.

Fuochi d'artificio all'esterno dello stadio. Sono dei tifosi dell'Inter che lo hanno annunciato con un comunicato prima della partita.

Tutto pronto a San Siro: tra poco Inter-Juve, big match della diciottesima giornata di campionato.

Derby D'Italia a San Siro: in campo Inter e Juve. La squadra di Conte può prendere il Milan e andare in testa almeno per una notte. Quella di Pirlo non può permettersi passi falsi se non vuole quasi del tutto abbandonare l'obiettivo scudetto. Formazioni: Conte si affida come sempre a Lukaku e Lautaro davanti. Pirlo invece recupera Chiellini e sceglie Frabotta a sinistra. Davanti Ronaldo e Morata.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez; Lukaku. All. Conte.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Morata. All: Pirlo.

ARBITRO: Doveri.

