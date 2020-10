Live Brugge-Lazio 1-1 La Diretta: Vanaken dal dischetto risponde a Correa. È pari all'intervallo

Peccato. Perchè il fallo di Patric era evitabile. E la Lazio sarebbe andata al riposo in vantaggio. Buono il primo tempo della squadra di Inzaghi che è riuscita a passare in vantaggio con Correa. Sinistro chirurgico dell'argentino che non ha lasciato scampo a Mignolet. Poi i biancocelesti non soffrono e, anzi, hanno con Caicedo e Akpa Akpro l'occasione per portarsi sul doppio vantaggio. Nel finale la trattenuta del difensore su Ritz e Taylor, richiamato dopo alcuni minuti dal Var, concede il tiro dagli 11 metri. Vanaken non sbaglia e pareggia. La partita è lunga e la Lazio con attenzione può comunque portare a casa un risultato positivo.

48'pt Non succede nulla nell'extra time. E' 1-1 alla fine del primo tempo.

45'pt Saranno 3 i minuti di recupero in questo primo tempo.

45'pt Ammonizione anche per Hoedt che non conosce mezze misure. Irruenta e inutile l'entrata del difensore.

44'pt C'è Caicedo a terra dentro l'area di rigore del Brugge. L'attaccante ha bisogno delle cure mediche per un problema alla spalla. Ma dovrebbe farcela a continuare.

42'pt GOL BRUGGE: Vanaken pareggia dal dischetto. Freddo il centrocampista di Clement che spiazza Reina. Tutto da rifare per la Lazio.

41'pt Rigore per il Brugge, Patric trattiene Ritz. Il Var richiama Taylor che concede il tiro dagli 11 metri. Fallo inutile del difensore di Inzaghi. L'indicazione comunque è arrivata dopo diversi minuti. Il direttore di gara inglese ha fatto concludere l'azione prima di andare a vedere il monitor. E la decisione presa sembra corretta.

40'pt L'arbitro è richiamato dal Var per un possibile rigore per il rigore.

39'pt Contropiede della Lazio, che si ritrova 3 contro 1. La palla arriva a Fares che incespica e non riesce a concludere verso lo specchio della porta.

38'pt Corner per il Brugge, Hoedt entra deciso sull'incursione di Dennis. Sul tiro dalla bandierina libera Milinkovic.

36'pt Nervosismo dentro l'area di rigore della Lazio. Hoedt e Dennis non se le mandano a dire. Taylor li richiama entrambi.

35'pt Adesso è Fares a finire nel taccuino del direttore di gara. Scambio di cortesia con Diatta. Punizione per il Brugge.

33'pt Si disturbano Caicedo e Akpa Akpro dentro l'area di rigore. Marusic era riuscito a pennellare in mezzo un pallone invitante. L'attaccante però, andando indietro, sbilancia il compagno pronto a colpire di testa. Buona occasione.

31'pt Ammonito Diatta, per un'entrata scomposta su Fares.

30'pt Impreciso il Brugge. La Lazio concede poco e i belgi non riescono mai a rendersi pericolosi. Ottima mezzora per la Lazio, che nonostante l'emergenza sta dimostrando un grande carattere.

25'pt Buona azione della Lazio, Akpa Akpro apre per Patric che verticalizza per Correa, fermato però dalla difesa belga. La sensazione è che i nerazzurri si difendano in maniera troppo spregiudicata. Altissimi i difensori di Clement.

23'pt Occasione, enorme, per il Brugge. Cross dalla destra e rimpallo in area che libera De Ketelaere. Sinistro di prima intenzione che però non trova lo specchio della porta. Anche perchè la palla era rimasta sotto il corpo dell'attaccante belga che non riesce a coordinarsi al meglio. Pericolo sventato.

21'pt L'atteggiamento in campo della squadra di Inzaghi non è cambiato. Attenta e subito pronta al radoppio di marcatura la Lazio. In questo modo cerca di tenere lontano i pericoli. Reina non è stato mai sollecitato.

18'pt Altra buona occasione per la Lazio. Acerbi pesca Caicedo che di testa però spreca.

15'pt Il vantaggio della squadra di Inzaghi, al momento, è meritato. L'approccio alla partita è stato dei migliori. Compatti i biancocelesti. E abili a infilarsi nelle maglie larghe della difesa belga.

14'pt GOL LAZIO: Correa! Sinistro perfetto dell'attaccante che dal limite dell'area non lascia scampo a Mignolet. Azione simile a quella che ha portato al tiro, proprio all'inizio, l'argentino. Che però questa volta è preciso e porta avanti la Lazio.

11'pt I ritmi rimangono sostenuti. I padroni di casa pressano alto e riescono, in qualche occasione, a recuperare con velocità la palla. Ma la Lazio al momento si difende bene.

10'pt Ci prova il Brugge, con la conclusione di De Ketelaere deviata in agolo da Acerbi.

6'pt Il Brugge cercar di girar palla. La Lazio però è ben messa in campo. E attende con pazienza che la squadra belga sbagli.

4'pt Prima conclusione nello specchio della porta. E' della Lazio con Correa, che però spara addosso a Mignolet. Buon avvio per i biancocelesti.

3'pt Problema per Fares, che è a terra. L'esterno si tiene la caviglia sinistra. Non ci sono problemi. Fares rimane in campo.

3' Subito ritmi alti. Il Bruges cerca subito la pressione alta.

1'pt Iniziata la partita in Belgio.

Tutto pronto a Bruges, squadre in campo. Lazio che nell'emergenza cercherà di portare a casa un risultato positivo.

In primis è timore per un possibile "FocoLazio". Poi viene l'emergenza tecnica, che mette in difficoltà Inzaghi, partito ieri per Bruges con solamente 13 elementi della prima squadra. Si sono aggiunti al gruppo diversi Primavera. Ma nonostante tutto questo stasera si scende in campo. Difficile che ci siano sviluppi in queste ore: Immobile e Lazzari sono in attesa dell'esito del tampone per capire se si tratta di una falsa positività come sta succedendo sempre più spesso in questi giorni. Ma i tempi tecnici sono davvero ristretti. E allora è giusto pensare a come schierare chi in questo momento è abile e arruolabile. E non sono tanti a dire il vero. Possibilità di scelte non ce ne sono e l'unico dubbio riguarda l'attacco: al fianco di Correa si giocano una maglia Caicedo e Muriqi con il primo favorito. Sarà per forza di cose una Lazio inedita con una lista lunghissima di indisponibili: Leiva, Luiz Felipe, Strakosha, Cataldi, Armini, Luis Alberto, Anderson, Immobile e Lazzari. Recuperato in extremis Andreas Pereira che è arrivato questa mattina in Belgio.

DIRETTA TV: Diretta esclusiva su Sky Sport Arena dalle ore 21:00.

PRECEDENTI: E' il primo incrocio tra il Brugge e la Lazio in partite ufficiali. Le due squadre si sono affrontate solamente una volta, in amichevole, nel lontano 1993.

PROBABILI FORMAZIONI

BRUGGE (3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Deli; Diatta, Vormers Rits, Vanaken, Sobol; De Ketelaere, Dennis. All.: Clement.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Akpa Akpro, Fares; Caicedo, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra)

