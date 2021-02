Lipsia-Liverpool si giocherà a Budapest: ufficiale il campo neutro

Adesso è ufficiale: la gara d'andata tra Lipsia e Liverpool, valida per gli ottavi di finale di Champions League, si giocherà a Budapest, in Ungheria. La Uefa ha comunicato pochi minuti fa la decisione. Una misura richiesta dopo che la Germania ha messo delle restrizioni sui viaggiatori inglesi. E lo sport era compreso in queste misure così importanti. «L'Uefa conferma che la gara avrà luogo alla Puskas Arena di Budapest - si legge nella nota - la data e l'orario del calcio d'inizio rimarranno gli stessi». Si gioca quindi il prossimo 16 febbraio alle 21: come da calendario. «L'Uefa ringrazia il Lipsia e il Liverpool per la loro stretta collaborazione e assistenza nel trovare una soluzione al problema, così come la Federcalcio ungherese per il suo sostegno e per aver accettato di ospitare la partita in questione». Adesso toccherà al Borussia Monchengladbach decidere dopo disputare la partita contro il Manchester City. L'altra formazione tedesca ha già chiesto ospitalità al Midtylland, in Danimarca. Ma sta valutando anche altre sedi. Ha ancora qualche giorno per dare una risposta ufficiale, che poi verrà valutata dalla Uefa, che darà il definitivo via libera.

Ultimo aggiornamento: 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA