Lazio, Milinkovic è una meraviglia: altri due assist e numeri inferiori solo a De Bruyne dal 2020

Quello della Lazio al Franchi è un vero e proprio show. Sarri si gode finalmente una squadra che gira come un orologio svizzero e annienta la Fiorentina. La formazione di Italiano a dirla tutta ci prova a restare in partita, ma il club capitolino colpisce nei momenti peggiori e alla fine porta a casa il terzo 4-0 di fila come mai era successo a una squadra in Serie A. L’attacco segna a grappoli, la difesa per la quarta partita consecutiva non prende gol, Immobile entra nella top ten dei bomber della Serie A e poi c’è Milinkovic.

Lazio, contro la Fiorentina altri due assist per Milinkovic

Stavolta il serbo non rientra tra i marcatori, ma come spesso gli capita il Franchi lo esalta. Il numero 21 non ha mai nascosto che nutre più piacere nel fornire assist vincenti ai compagni rispetto al far gol e così ecco altri due cioccolatini solamente da scartare nell’area avversaria. Al 25’ scodella col mancino, in teoria il piede debole, una palla perfetta per la nuca di Zaccagni. Al Sergente però non basta. Così al 90’ si inserisce nelle maglie della difesa della Fiorentina dettando il passaggio a Luis Alberto. Una volta ricevuta la sfera attende il momento giusto e col tacco serve Immobile per il gol dell’ennesimo record personale dell'attaccante. Quinto centro sull'asse Sergej-Ciro.

Lazio, Milinkovic al secondo posto nel podio europeo con De Bruyne e Payet

Altri due assist e ora Sergej guarda tutti dall’alto in Serie A a quota 7 staccando anche Deulofeu fermo a 6. Ormai è inarrestabile la corsa di Milinkovic verso l’olimpo del calcio mondiale e intanto in Europa dalla stagione 2020/21 solamente altri due calciatori hanno superato quota 20 sia nei gol che nei passaggi vincenti in campionato. Uno è Dimitri Payet del Marsiglia, capace di segnare ad oggi 20 centri fornendo 21 assist. Bottino però che non basta per andare oltre il terzo gradino del podio. Al secondo c’è proprio Milinkovic con 22 gol e 26 assist mentre al momento la prima posizione è di un certo Kevin De Bruyne. Anche il belga del Manchester City ha trovato 22 volte la via del gol, ma a favorirlo è la voce dei passaggi vincenti per i compagni: 29. Guardando statistiche del genere probabilmente il presidente Lotito non ha tutti i torti nel valutare il suo gioiello 100 milioni di euro. La Juventus e tutte le altre squadre interessate sono avvisate.