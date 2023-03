Lazio, Sarri snobba la Conference League: «Priorità alla Serie A». Col Cluj sarà turnover

ROMA - «L'Europa ci interessa ma il campionato è una priorità». Parola del tecnico della Lazio Maurizio Sarri che, alla vigilia del play off di Conference League contro il Cluj, fa il punto della situazione e senza troppi giri di parole indica la strada: «Il campionato è una priorità perché può darci introiti economici diversi e questo per la crescita di una società è sempre importante. Le scelte si fanno in relazione alla stanchezza dei ragazzi».

Questa sera all'Olimpico pronto un turn over ragionato: «Le scelte saranno fatte non in base alla competizione da giocare, ma alla stanchezza dei ragazzi». Diversi gli elementi che devono rifiatare tra loro c'è anche Immobile: «Deve crescere di condizione e poi ha un po' di giramenti perché segna poco ma capita agli attaccanti». In ogni caso guai a sottovalutare l'avversario, avverte Sarri: «A livello europeo tutte le gare sono tirate. Hanno due tre calciatori di livello come Krasniqi».

Corsi e ricorsi della storia tre anni fa la Lazio di Inzaghi dopo essere stata eliminata proprio dal Cluj lottò per lo scudetto con la Juve di Sarri grazie alla possibilità di giocare una sola partita a settimana, Sarri svela un retroscena: «Quando si ricominciò a giocare dopo il lockdown, i dirigenti della Juve mi dissero di stare attento all'Inter e non alla Lazio». Hysaj indica l'obiettivo: «Vogliamo vincere e arrivare fino in fondo. Un trofeo da mettere in bacheca è sempre una cosa bella».

PROBABILE FORMAZIONE Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

