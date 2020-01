Lazio, Lotito: «Il mio sogno è realizzare i sogni dei tifosi»

«Io dico sempre che il calcio non è un gioco individuale, ma di squadra. Si vince tutti insieme, attraverso il lavoro di tutti: magazzinieri, medici, massaggiatori, la società e in primis giocatori e allenatore». Così il presidente della Lazio Claudio Lotito a margine della cerimonia al Salone d’Onore del Coni per i 120anni del club. «Mi auguro che permanga questo spirito di gruppo e di unità, perché attraverso questo spirito si può consentire ai tifosi laziali di sognare - continua Lotito -. Se sono sorpreso? No, io sono pragmatico. Mi interessa però poter far sognare i tifosi laziali e cercare di trasformare quei sogni in realtà».

Insomma, «qui c'è una presa di coscienza di quelle che sono le nostre potenzialità. La forza del gruppo è data dai singoli: oggi c'è questo potenziale che prende corpo e mi auguro che permanga lo spirito e la determinazione». Secondo Lotito «i risultati ci sono solo se esistono questi elementi, non conta solo il fattore economico, ci vuole la ferocia agonistica». Infine, sul sogno scudetto precisa: «Gli obiettivi non devono essere proclamati, ma raggiunti. Qual è il mio sogno? Quello di trasformare i sogni in realtà».

