Klopp annuncia l'addio al Liverpool: «Lascio il club alla fine della stagione. Non ho energie per continuare»

Finisce un'era: Jurgen Klopp lascerà il Liverpool al termine della stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico tedesco che ha rilasciato la dichiarazione ai canali ufficiali della società. Uno shock per i tifosi, come ha annunciato lui stesso nel breve video diffuso dai Reds su X e sugli altri profili social. «Lascerò il Liverpool a fine stagione».

Così esordisce l'ex Dortmund, che è approdato in Premier League nel 2015.

Le parole di Klopp

«Allora Jurgen, siamo qui perché hai un messaggio importante da dare ai tifosi. Vuoi dirci di cosa si tratta». Comincia così il video pubblicato dal Liverpool con un interlocutore fuori campo che, in un ufficio con vista sui campi di allenamento, chiede al tecnico di dare il suo annuncio. «Sì, devo farlo. Lascerò il club al termine della stagione. Posso capire sia uno shock per molte persone al momento che lo sentono per la prima vota, ma ovviamente posso spiegarlo o almeno provarci».

Così esordisce l'allenatore che poi continua: «Amo qualsiasi cosa di questa società, di questa città, dei tifosi, della squadra e dello staff. Tutto. Ho comunque preso questa decisione perché credo sia quella che devo prendere. Non so come dirlo... sto finendo le energie. Adesso non ho problemi, ovviamente, ma sapevo che lo avrei dovuto annunciare ad un certo punto. Adesso sto bene, ma so di non poter fare questo lavoro ancora e ancora e ancora. Dopo tutti gli anni che abbiamo passato insieme, dopo tutte le cose che abbiamo vissuto insieme, il rispetto e l'amore per voi sono cresciuti e quindi vi devo dire la verità. E questa è la verità».