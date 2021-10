Juventus, ladri in casa Dybala: portati via alcuni orologi

Brutta disavventura per Paulo Dybala. La stella della Juventus è stata vittima di un furto all'interno della sua villa, nel cuore della collina tra Moncalieri e Torino. Nella notte tra martedì e mercoledì i malviventi hanno forzato una finestra del piano terreno, portando via alcuni orologi, anche se per quantificare il bottino le forze dell'ordine stanno aspettando la denuncia del giocatore della Juventus. C'è l'ipotesi che i ladri abbiano studiato le mosse del giocatore, per poi colpire a colpo sicuro, riferisce sulle pagine locali il quotidiano La Stampa. E probabile che i ladri siano fuggiti quando hanno capito che erano stati scoperti. La zona ha anche un custode e probabilmente anche lui aveva capito che qualcosa non andava. Stava cercando di verificare se i suoi sospetti fossero fondati. Non è la prima volta che giocatori della Juve, in attività o ex, vengono presi di mira dai malviventi. Il fatto più grave due anni fa, nella casa di Vinovo dell'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio, minacciato da malviventi armati per farsi consegnare denaro e gioielli.

APPROFONDIMENTI SPORT Juventus, Allegri: «Bello il risultato, non la... CHAMPIONS LEAGUE Juventus, Allegri: «Dybala pronto per l'Inter. Il... SPORT Champions League, Zenit-Juventus 0-1: gol e highlights