Juventus-Crotone, diretta dalle 20.45. Le formazioni ufficiali: con Ronaldo c'è Kulusevski

La Juventus a caccia del terzo posto. I bianconeri ospitano all'Allianz Stadium il Crotone ultimo in classifica: in caso di vittoria, la squadra di Pirlo salirebbe dal sesto al terzo posto, scavalcando in un colpo solo Lazio, Atalanta e Roma. La Juve vuole anche rifarsi dopo la caduta in Champions contro il Porto ma deve rinunciare ai tanti assenti: non convocati Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Dybala e lo squalificato Rabiot. Recuperato invece Morata, che però va in panchina. Davanti con Cristiano Ronaldo c'è Kulusevski.

APPROFONDIMENTI CALCIO Juve, Pirlo: «Dybala ancora out, il ginocchio non... CALCIO Juventus, l'ossessione Champions spegne anche Ronaldo

SEGUI LA DIRETTA

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

Crotone (4-3-1-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic, Luperto; Petriccione, Zanellato, Vulic; Messias; Ounas, Di Carmine. All. Stroppa

Ultimo aggiornamento: 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA