Juventus, Giuntoli si presenta: «Puntiamo su Vlahovic ma valutiamo offerte irrinunciabili. Lukaku? Ci siamo informati. Allegri il più talentuoso»

Parole d’ordine competitività e sostenibilità, il nuovo Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli parte in contropiede.

Ringrazia De Laurentiis, punta forte su Vlahovic e si schiera accanto ad Allegri con una frase che conferma piena sintonia di strategie e intenti. «Max è il più talentuoso di tutti, e per ottenere risultati servono talento mentalità e disciplina». Non nomina mai esplicitamente la parola “scudetto” ma vuole tornare a vincere, la richiesta della proprietà sugli obiettivi stagionali è chiara. «Dobbiamo fare il massimo e non porci obiettivi minimi. La società mi ha chiesto di tornare a essere competitivi. A me piace sedere in panchina, stare vicino all’allenatore, ai ragazzi. Credo di non dare disturbo, sto solo lì ad osservare».

Primo impatto e mercato

«In primis voglio ringraziare De Laurentiis che 8 anni fa mi ha dato una grande possibilità - le parole di Giuntoli alla presentazione in conferenza stampa -. Qui ho trovato un ambiente che mi ha accolto in maniera incredibile. Dovremo organizzare una squadra che possa darci soddisfazioni per più anni. Capisco che il mondo juventino vuole tutto e subito, ma ci vuole pazienza. Dobbiamo razionalizzare la rosa, dare tutti il massimo e poi si possono ottenere grandi risultati. Vincere subito? Non mi pongo limiti».

Nemmeno per Lukaku? «Non ci saranno mosse alla Giuntoli, Allegri, o Manna. Dobbiamo tornare a fare un mercato sostenibile e anche competitivo. Per quanto riguarda Lukaku, siamo alla prese delle informazioni, poi i giornali ci ricamano. Noi stiamo puntando fortissimi su Vlahovic, su Chiesa, su Milik. Non è un segreto che dobbiamo dare una sistematina ai conti. Di fronte a offerte irrinunciabili per Dusan rifletteremo, ma puntiamo su di lui. Così come Chiesa, per noi è incedibile ma dovendo trovare il giusto equilibrio valuteremo. Dobbiamo mettere a posto un po’ i conti».

Poi su Pogba: «Sta rientrando da un’annata travagliata ma sta lavorando per tornare. Per noi diventa fondamentale un giocatore del genere. È un calciatore sul quale puntiamo per trascinare i tanti ragazzi che abbiamo». E Bonucci? «Per Leo stiamo trattando con altri club ma non abbiamo trovato nulla che lo aggradi. Abbiamo tanti calciatori in difesa. Abbiamo Alex Sandro, Rugani, Danilo, Bremer, De Winter, Gatti. Siamo a posto così anzi, qualcuno deve uscire».