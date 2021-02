Il Jiangsu di Suning vicino al collasso: «Non si esclude lo scioglimento»

Il Jiangsu rischia di sparire. Il club cinese di Suning, che la scorsa stagione ha vinto il titolo della Serie A cinese (la Super League), potrebbe saltare se non dovesse ricevere un solido aiuto finanziario oppure un nuovo acquirente. I problemi economici non sono nuovi: già da qualche tempo il Suning Holdings Group ha contattato alcune imprese a Suzhou e Wuxi, città industriali di Jiangsu, per vendere la società. Secondo i media locali, però, il prezzo ha spaventato tutti e le pratiche per la cessione non sono mai partite.

APPROFONDIMENTI LA TRATTATIVA Inter, Suning: «Chiuderemo tutte le attività irrilevanti... LA SITUAZIONE Inter, confronto club e giocatori per gli stipendi di luglio e agosto

La strategia fa parte di quella serie di iniziative di accantonamento di attività "non rilevanti" che ha fatto preoccupare i tifosi dell'Inter.

Se il club non riuscisse ad avere un aiuto dal governo locale, Suning potrebbe cercare di vendere la squadra per una cifra simbolica o procedere alla sua liquidazione, ha aggiunto la testata sportiva Soccer News, secondo cui «non si può escludere lo scenario peggiore: il Jiangsu Fc potrebbe essere sciolto». Il team di Suning, gruppo basato a Nanchino, non è il primo ad avere difficoltà nella Super League: anche il Tianjin Tigers, di recente, si è trovato di fronte all'ipotesi di scioglimento a causa di problemi finanziari.

Ultimo aggiornamento: 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA