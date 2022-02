Inter-Sassuolo 0-2: Scamacca e Raspadori gelano Inzaghi (Napoli e Milan ringraziano)

Come era già accaduto al Milan (1-3 il 28 novembre scorso), anche l’Inter perde a San Siro contro uno strabiliante Sassuolo, che è ben messo in campo, va in pressing, conquista palloni, riparte e segna. Si fa beffe, insomma, dei nerazzurri, apparsi stanchi. Per la squadra di Simone Inzaghi non è un bellissimo febbraio: sconfitta nel derby (5 febbraio), vittoria nei quarti di Coppa Italia con la Roma (8 febbraio), pareggio col Napoli (12 febbraio), sconfitta nell’andata degli ottavi di Champions con il Liverpool (16 febbraio) e ora il pesante, e inatteso, ko con il Sassuolo. Il Milan resta primo in classifica (anche se domani può essere agganciato dal Napoli) e ringrazia. Certo, l’Inter ha sempre la gara con il Bologna da recuperare, ma Simone Inzaghi non può dormire sereno. I nerazzurri non sono più il gruppo invincibile ammirato fino a poco tempo fa. Commettono troppi errori. Il vantaggio del Sassuolo, infatti, arriva da una palla persa di Calhanoglu.

Maxime Lopez lancia Berardi che smarca Raspadori, bravo a insaccare in rete con una conclusione che coglie, ancora una volta, Handanovic impreparato. Per l’Inter è uno schiaffo in pieno volto. Cerca in qualche modo di reagire con Calhanoglu (sul fondo) e Sanchez (tiro centrale), ma è il Sassuolo a ripartire e trovare il raddoppio: Traoré è imprendibile, palla in area per Scamacca che di testa, tenuto in gioco da Dimarco, firma lo 0-2. L’Inter rischia di affondare, ma quando prova ad accorciare le distanze è Consigli a respingere qualsiasi pericolo. Prima su un colpo di testa di Skriniar, poi su un rasoterra di Gagliardini.

I nerazzurri si sbilanciano e gli emiliani sfiorano la terza rete con Berardi, che fa tremare San Siro colpendo una traversa. All’intervallo Simone Inzaghi si gioca tutto inserendo Dumfries per Darmian e Dzeko per Gagliardini. Il tridente per raddrizzare il match, ma è ancora Consigli a salvare tutto con una straordinaria parata sul colpo di testa di Dzeko. L’Inter cresce (nel finale la Var toglie il gol a de Vrij per un fallo di mano di Dimarci), ma in fase offensiva sbaglia troppo e viene sconfitta. Mancando il sorpasso sul Milan.