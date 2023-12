Inter-Real Sociedad 0-0, a San Siro gli spagnoli passano come primi. Nerazzurri agli ottavi da secondi

Nessuna vittoria del girone per l’Inter, che pareggia 0-0 a San Siro contro la Real Sociedad.

Sono i baschi, quindi, per una miglior differenza reti, a passare come primi, mentre i nerazzurri vanno agli ottavi come secondi e il 18 dicembre non saranno tra le teste di serie nel sorteggio per gli ottavi. Simone Inzaghi cambia qualcosa. Nella difesa a tre c’è Carlos Augusto, mentre Cuadrado è l’esterno destro e Frattesi è uno dei due mediani (con Barella in panchina). In attacco Sanchez fa rifiatare Lautaro Martinez. È una gara con molto possesso palla per entrambe, che non porta, però, a chiare occasioni da rete.

Accade qualcosa sul finire del primo tempo, quando Mkhitaryan ci prova di testa, su una progressione sulla sinistra di Thuram, ma il pallone sorvola la traversa. La risposta dei baschi è in un doppio corner, ma è troppo poco per impensierire la retroguardia interista. Chiude Dimarco con un diagonale parato senza problemi da Remiro, su un’altra iniziativa di Thuram. Nella ripresa è un’altra Inter. Il cronometro inizia a correre e ancora il gol non arriva. Ci provano Frattesi e Cuadrado, ma senza successo. Entra anche Lautaro Martinez, ma l’Inter sembra rischiare al 30’, quando Kubo entra in area e viene atterrato da Calhanoglu. Per l’arbitro Scharer è rigore, ma fa dietrofront una volta richiamato dalla Var. Il giapponese, ex Barcellona, si becca il giallo per simulazione. Il risultato non cambia e sono i baschi a festeggiare il primo posto.