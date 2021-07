Inter, non solo Nandez. Può tornare Keita per l'attacco: lo vuole Inzaghi. Gollini vola in Inghilterra

Nahitan Nandez in prestito. L'Inter non cambia condizioni e punta ad ingaggiare il centrocampista uruguaiano senza sborsare soldi e nell'ambito di un maxi-scambio. Tanti infatti i giocatori che interessano ai sardi, da Nainggolan (che dovrebbe essere liberato con una buonuscita) al giovane Pinamonti, considerato un vero pallino del direttore sportivo Capozucca. Intanto, da qualche ora, è diventato ufficialmente rossoblu Dalbert. Il terzino brasiliano si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito e diritto di riscatto sui 7 milioni di euro. Insomma, adesso si attende solo l'ultimo incastro (previsto un contatto tra i due club dopo la riunione di Lega) per vedere Nandez con la maglia dei nerazzurri. Non solo centrocampo, Inzaghi vuole anche un altro attaccante. Il preferito resta Keita, con cui ha conservato un ottimo rapporto in questi anni dopo l'esperienza alla Lazio. Ma per il ritorno del senegalese di proprietà del Monaco serve prima l'uscita di un'altra punta in rosa.

APPROFONDIMENTI ROMA Mourinho, giornalista gallese accusa lo Special One: «Da lui... CALCIOMERCATO Nandez, il sì all'Inter è un messaggio al Cagliari.... L'INTERVISTA Gattuso: «Serie A bellissima, la merito anch'io. Mou e... DANIMARCA Eriksen, dal dramma al ritorno alla vita. Le foto più... SPORT Stefano Sensi, il matrimonio del campione dell'Inter con Giulia a...

Atalanta, tutto pronto per Gollini

Chiusura su Gollini. Il portiere classe '95 ha avuto l’ok dall’Atalanta per volare in Inghilterra e sostenere le visite col Tottenham. Confermata anche la formula: si tratta di un prestito con diritto di riscatto sui 15 milioni di euro, che diventa obbligo al raggiungimento di 20 presenze.