Gol dell'Inter da annullare contro l'Empoli? Cosa è successo nell'azione della rete di Dimarco

Al minuto 5 del match di San Siro l'Inter ha sbloccato la partita contro l'Empoli con la rete di Federico Dimarco. Un gol pregevole che ha permesso ai nerazzurri di spianarsi la strada verso la vittoria. L'azione del gol, però, sembra essere stata viziata da una posizione iniziale di fuorigioco.

L'Inter supera 2-0 l'Empoli: Dimarco e Sanchez riportano i nerazzurri a +14. Inizia il countdown scudetto

La spiegazione di Marelli sull'episodio

In merito all'episodio del gol di Dimarco, è arrivata la spiegazione del commentatore arbitrale di Dazn Luca Marelli che ha spiegato il perché la rete fosse regolare:« L’azione della rete nasce da un lancio lungo di Pavard per Thuram, noi non vediamo le immagini della sua posizione, presumibilmente parte oltre. Poi c’è il pallone che viene giocato da Bereszynski e da lì inizia una nuova azione, col pallone poi riconquistato da Barella.

Ecco perché non si può tornare indietro sull’episodio. Per quanto mi riguarda rimangono molti dubbi con Thuram che pareva essere in fuorigioco. Quella di Bereszynski è una giocata per due motivi: arriva con un pallone rasoterra e poi non ci sono avversari attorno che lo ostacolano. Resta il fatto che presumibilmente l'azione parte con un fuorigioco iniziale da parte dell'attaccante nerazzurro Thuram».

La regola

La regola generale dice che, qualora un giocatore avversario rimetta in gioco il pallone, in automatico dà inizio ad una nuova APP (attacking possession phase) e quindi ad una nuova azione di gioco che rimetterebbe in gioco i calciatori avversari.