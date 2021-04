Inter-Cagliari 0-0: il risultato in diretta

L'Inter per continuare a volare in testa alla classifica, il Cagliari per allontanare lo spettro della retrocessione. È il lunch-match della domenica al Meazza di Milano. I nerazzurri viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo ben 10 vittorie consecutive dopo il recupero con il Sassuolo che ha visto gli uomini di Conte soffrire ma portare comunque a casa i tre punti. La squadra di Semplici viene invece da due sconfitte consecutive e deve tentare di recuperare i due punti di distacco dal Torino

APPROFONDIMENTI VERSO INTER-CAGLIARI Inter, senti Conte: «Scudetto? Non abbiamo ancora fatto... LE PAGELLE Inter-Sassuolo, i voti: fa tutto Lukaku, poi raddoppia Lautaro... SPORT Inter, Barella segna al "suo" Cagliari e si commuove

SEGUI LA DIRETTA

21'

18' Offside: Sanchez va in rete, ma il guardalinee alza la bandierina

11' Qualità del Cagliari, che gestisce palla con sicurezza e velocità, ma l'Inter si chiude sempre in anticipo

10' Parata che vale come un gol, quella di Vicario (Cagliari) su tiro insidioso di Eriksen

8' La fase iniziale del gioco è equilibrata senza particolari occasioni di gol, con i padroni di casa che gestiscono il possesso palla

4' Palla in mezzo di Duncan, ma la retroguardia nerazzurra respinge senza problemi. Fallo di Nainggolan: l'arbitro Guida ferma il gioco

1' Calcio d'inizio

12:30 Le squadre sono in campo allo Stadio Meazza

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter 3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte

Cagliari. 3-5-2: Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Semplici