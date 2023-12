Coppa Italia, il Bologna elimina l'Inter: 1-2 a San Siro ai supplementari. Rossoblu ai quarti

L’Inter molla la presa sulla Coppa Italia, trofeo vinto nelle ultime due stagioni.

Ai supplementari festeggia il Bologna con Beukema e Ndoye, bravi a ribaltare il vantaggio firmato da Carlos Augusto. Thiago Motta si conferma la bestia nera dei nerazzurri, squadra con la quale ha vinto il Triplete del 2010. Dopo la rimonta in campionato da 2-0 a 2-2, li butta fuori agli ottavi e ora i rossoblù ai quarti affronteranno la Fiorentina.

La partita

Il primo tentativo è di Asllani, che su punizione cerca di pescare Bisseck nell’area rossoblù, ma Ravaglia in uscita anticipa il tedesco. Il portiere del Bologna si supera anche su una conclusione da fuori di Klaassen. Però, al primo vero affondo la squadra di Thiago Motta va vicinissima al vantaggio: cross di Lykogiannis, Fabbian anticipa Carlos Augusto e con un tacco di esterno manda fuori di poco. Nella ripresa l’Inter ha la grande occasione per sbloccare il risultato. Dopo una visione al Var, l’arbitro La Penna concede un rigore ai nerazzurri per un tocco di braccio di Corazza. Dagli 11 metri c’è Lautaro Martinez, che sbaglia. Tiro debole, poco angolato, che non inganna il portiere del Bologna. Prima dei supplementari è Dimarco a sfiorare il gol, ma ancora una volta Ravaglia si fa trovare pronto. Ai supplementari Carlos Augusto di testa sigla il vantaggio, ma Zirkzee fa il fenomeno e permette a Beukema di pareggiare e a Ndoye di raddoppiare. È festa rossoblù a San Siro.

Inter-Bologna, il tabellino

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck (1' pts Pavard), Acerbi, Bastoni (29' st Dimarco); Darmian, Frattesi, Asllani (38' st Sensi), Klaassen (29' st Barella), Carlos Augusto; Lautaro Martinez (10' pts Mkhitaryan), Arnautovic (29' st Thuram). (1 Sommer, 12 Di Gennaro, 20 Calhanoglu, 41 Akinsanmiro, 42 Agoume, 44 Stabile, 47 Kamate, 49 Sarr, 50 Stankovic). All.: S. Inzaghi.

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Corazza (31' st De Silvestri), Beukema, Lucumi (10' pts Calafiori), Lykogiannis; Aebischer, Moro (24' st El Azzouzi), Fabbian; Saelemaekers (40' st Ndoye), Van Hooijdonk (40' st Zirkzee), Urbanski (23 Bagnolini, 28 Skorupski, 3 Posch, 8 Freuler, 14 Bonifazi, 19 Ferguson). All.: Thiago Motta.

Arbitro: La Penna di Roma.

Reti: nel pts 2' Carlos Augusto; nel sts 8' Beukema, 11' Ndoye.

Angoli: 12-1 per l'Inter. Recupero: 0', 5', 1' e 1'. Ammoniti: Darmian, Pavard, Bisseck, Lykogiannis, Fabbian e Van Hooijdonk per gioco falloso, Barella per proteste.

Note: nella ripresa al 20' Ravaglia para un calcio di rigore a Lautaro.