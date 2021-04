Granada-Manchester United, si gioca a porte chiuse ma un uomo nudo fa invasione di campo

Cose dell'altro mondo, verrebbe da dire. Durante la gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Granada e Manchester United si è verificata una scena incredibile. Un uomo nudo ha fatto invasione di campo, nonostante il match si giocasse a porte chiuse. Proprio così. Succede anche questo nei campi di calcio in Europa ai tempi della pandemia. Ma chi è l'invasore? Si tratta di una persona conosciuta a Granada, che va in giro così anche per le vie della città. Per la cronaca, il match è stato vinto 0-2 dai Red Devils: reti di Rashford e Bruno Fernandes su rigore.