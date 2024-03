TREVISO Il Treviso FBC 1993, in occasione dell'assemblea del Consorzio "Treviso Siamo Noi" tenutasi mercoledì sera, ha presentato un progetto quinquennale per puntare a raddoppiare il settore giovanile raggiungendo numeri mai conosciuti nel calcio di Marca e lanciare altre intese programmatiche. È stata anche l’occasione per presentare ai consorziati e agli sponsor il nuovo board del Treviso Football Club formato dal presidente Francesco Saruggeri e dai vicepresidenti Alessandro Botter e Enrico De Bernard. Il presidente del Consorzio "Treviso Siamo Noi", Marco Pinzi ha poi presentato il nuovo cda consortile formato dal vicepresidente Mauro Carraro e dai consiglieri Alessandro Botter, Luca Callegher, Stefano Frezza, Giuseppe Milan e Luca Pinzi. La notizia più succosa è l'acquisizione del Villorba come emerge nella parte del comunicato che qui citiamo: «Il "Consorzio Treviso Siamo" noi diventa proprietario di altre società sportive. In particolare è stato annunciato l’obiettivo di acquisire il Villorba Calcio. Tale acquisizione porterebbe il vivaio del Treviso FBC a quota 750 atleti e alla valorizzazione del calcio femminile con circa cento tesserate. Inoltre, significherebbe una crescita del potenziale delle strutture di allenamento. In questi giorni si è avviata la "due diligence" con l’analisi di tutte le informazioni relative alla realtà da acquisire».

IL VILLORBA NON SMOBILITA

Interpellato sull'argomento Settimo Pizzolato, storico presidente del Villorba da ben 18 anni, sottolinea il fatto che la sua società continuerà a camminare con le proprie gambe: «Treviso e Villorba avranno due matricole FIGC diverse, noi continueremo come Villorba sia con la squadra femminile (Serie C), sia con quella maschile (Promozione) e con il nostro settore giovanile. L'obiettivo finale è quello che il Treviso segua la parte professionistica dove speriamo possa tornare a breve mentre noi proseguiremo con l'attività dilettantistica allargando la nostra società. Puntiamo a costruire una grande realtà calcistica insieme al Consorzio "Treviso Siamo Noi" dove entrerò anch'io a farne parte. È da mesi che parlo con il presidente Saruggeri, con Carraro e con Botter per lavorare a questo progetto e adesso stiamo limando gli ultimi dettagli». Anche riguardo all'utilizzo delle strutture il presidente del Villorba per il momento non prevede particolari collaborazioni: «Noi continueremo ad usufruire delle nostre strutture a Lancenigo dove puntiamo ad apportare delle migliorie mentre il Treviso continuerà ad allenarsi a San Bartolomeo dove costruiranno un altro campo in sintetico».

IL PRESIDENTE BIANCOCELESTE

Il presidente del Treviso Francesco Saruggeri puntualizza i termini di questo accordo: «Con il Villorba siamo in "due diligence" e una volta terminata questa fase di verifica, se tutto andrà bene come pensiamo, il Consorzio "Treviso Siamo Noi" diventerà proprietario anche del Villorba come lo è già del Treviso. Quindi resteranno due società distinte come lo sono adesso ma ci sarà una sinergia che porterà a delle migliorie perché come sappiamo l'unione fa la forza». Il numero uno del club di via Foscolo ha poi fatto un mini bilancio da quando è presidente: «Ringrazio di cuore per la fiducia e per l’impegno che tutte le componenti del Treviso FBC stanno apportando per una fattiva crescita della nostra società e speriamo con essa dei risultati delle nostre squadre. La mia è una presenza operativa a tutti gli effetti che parte dalla stretta gestione finanziaria e societaria fino allo sviluppo di tutti quei paradigmi per portare il Treviso ad essere una società moderna, tecnologicamente avanzata e inserita nel patrimonio sociale e sportivo della Marca trevigiana».