Ibrahimovic: «Perché essere normale quando puoi essere il migliore?»

«Dopo l’infortunio che ho avuto, che mi ha fatto stare fuori un anno, ho capito che il calcio per me è tutto. Ho paura di smettere perché non so cosa mi aspetta dopo. Sto dimostrando che con la mentalità giusta posso fare ancora la differenza. Poi ho una mentalità: perché essere normale quando puoi essere migliore», le parole dell’attaccante rossonero alla presentazione del suo libro “Adrenalina” alla Triennale di Milano./ Fonte Antonio Vitiello Milan News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it