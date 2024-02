TuttoSanremo minuto per minuto, Ibrahimovic è tornato e distribuisce i suoi "santini"

«Che fa rumore, sìììì...», Cara Celeste Nostalgia che come una Maledetta Primavera ci scaldi al Pensiero che vola verso i ricordi dei nostri migliori Festival della nostra vita. Tutto d'un fiato arriviamo a questo Sanremo 2024 facendo lo slalom tra i trattori in fila in autostrada, scortati dalla mu(uuuh)cca Ercolina che stasera, almeno lei, di sicuro non steccherà.

Chi ha premuto x2?

Tutte le canzoni in gara, forse è per questo che Amadeus supera abbondantemente i 30 km/h e vola oltre i limiti velocizzando al massimo la scaletta "tutta musica".

Poche chiacchiere, tante note. A notarlo anche da casa: non c'è spazio per i commenti, bisogna restare incollati davanti alla tv e non perdersi un momento.

Ibrahimovic distribuisce santini

Ecco cosa era quella musica balcanica accennata dall'orchestra "all'insaputa" di Amadeus! E' tornato Ibrahimovic e lo fa distribuendo "santini" con il suo volto al pubblico: «Ancora sei qui?» chiede lo svedese al direttore aristico: «Quanti anni hai? 61? Ecco io a 41 ho smesso...». Ibrahimovic, in un divertente duetto comico, chiede di sedersi allo stesso posto del Presidente della Repubblica: «Ah il posto è suo? E' quanti gol ha fatto?». Applausi per Ibra (che si accomoda in prima fila con la moglie).

Amadeus e Ibrahimovic

Ma è il TgRegionale?

Tra un cantante e l'altro, quando appare la grafica che presenta il cantante in gara, c'è una "sigletta" che ricorda senza dubbio il TgR. Lo avranno sicuramente notato gli amanti delle notizie regionali e gli appassionati dell'ASMR.

Sangiovanni

Il segno della croce di Amadeus

Amadeus prende posizione, si sta per aprire il suo sipario in cima alla scala dell'Ariston. Le telecamere di Sanremo non hanno nulla da invidiare a quelle del Grande Fratello e pescano il direttore artistico mentre si fa il segno della croce.

Amadeus

Marco Mengoni pre-presenta Sanremo

«Manca pochissimo e nulla sarà come prima...». Marco Mengoni emozionatissimo di fronte al pubblico dell'Ariston che intona "Marco, Marco, Marco!". Un tutorial su come seguire questo Sanremo 2024, una pre-presentazione teatrale che, a memoria, non ha precedenti. «Vi chiedo una cosa, prendiamo un respiro tutto insieme....». Il cantante di Ronciglione inaugura con un mood yoga il Festival della Canzone Italiana, il numero 74. Ora tocca ad Amadeus.

Marco Mengoni

La Fanfara dei Carabinieri a Sanremo

Si chiama la "Fedelissima" ed è stata lei ad aprire ufficialmente la 74esima edizione del Festival di Sanremo. A suonarla la fanfara del quarto Reggimento a cavallo dei Carabinieri diretta dal luogotenente Fabio Tassinari.

Fiorello anteprima con "Fede"

Fiorello presenta Sanremo 2024 al Tg1 salutando i «poveri» dal balcone, ovvero le persone che sono all'esterno dell'Ariston e che non hanno avuto la possibilità di acquistare il biglietto della serata. «Che dire di questa sera? Che Dio ce la mandi buona...». Con la fede per lanciare l'intervista alla "Fede" Brignone. La sciatrice azzurra fa scorrere un brivido ai telespettatori a casa. Non per aver sfiorato a cento all'ora la bandierina di uno slalom ma per aver aperto la porta all'inviata del Tg1 con una giacca senza reggiseno... Sul telegiornale nazionale si scaldano i motori. E non solo quelli dei trattori.

Striscia la notizia, Tapiro d'oro ad Amadeus

Si comincia prima dell'inizio con il "triplete" di Amadeus. Il direttore artistico di Sanremo 2024 ha infatti ricevuto il Tapiro d'oro da Valerio Staffelli durante Striscia la Notizia, dopo che il Tar ha confermato una multa da 175mila euro per pubblicità occulta su Instagram durante il Festival dell'anno precedente. Amadeus ha commentato così: «Però ne ha incassati tanti la Rai grazie al Festival e grazie alla pubblicità, data anche dai social. Vediamo se li dovrò pagare io, che sarà mai pagare 175 mila euro...? Vedremo cosa deciderà la Rai».

Video - Sanremo 2024, Amadeus: «Sono talmente stanco che la sera mi addormento mentre Giovanna mi fa mille domande»

Palco Ariston 2024, cosa significa la scenografia

Grazie del Fiore, enorme, che abbraccia e splende sul palco del Teatro Ariston. La scenografia del Festival di Sanremo 2024, ideata da Gaetano e Maria Chiara Castelli, si è ispirata al simbolo della città ligure, all'orchidea e, per farvi capire quanto sappiamo di architettura, anche un po' da Borromini. Addio alla tradizionale disposizione orizzontale/verticale, spazio alle curve per questo ultras design che accompagnerà fino alla fine (e oltre, vero Mara?).